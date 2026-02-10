Naši Portali
DOBRO JE ZNATI

Znate li čemu služi gumb na sigurnosnom pojasu? Nije samo stilski element, ima važnu funkciju

10.02.2026.
Ispostavilo se da mnogi na TikToku nisu pa su iskazivali svoje čuđenje ovom informacijom, dok su drugi već znali čemu gumb služi

Ništa ne volimo više od pronalaženja novih trikova, brzih rješenja i funkcija koje nam uvelike olakšavaju život, a ponekad jednostavno moramo znati odgovor na goruća pitanja. Korisnik TikToka, pod nadimkom @epiccfacts, za sve takve dijeli niz zabavnih činjenica, a njegovi su videozapisi privukli veliku pozornost.

U jednom takvom videozapisu korisnik društvenih mreža istaknuo je čemu služi gumb koji se nalazi na sigurnosnom pojasu čija je funkcija mnoge zbunila, bez obzira na to jeste li vozač ili suvozač. Neki su možda pretpostavili da gumb jednostavno služi kao stilski element sigurnosnog pojasa, a ne da ima ikakvu korisnu funkciju. Ali to nije nužno točno, piše Mirror.

@epicfact16 What The Secret Button On Your Seatbelts Does #facts ♬ nhạc nền - Luke Fact

"Mali gumb na vašem sigurnosnom pojasu služi da spriječi kopču da prođe pokraj njega. Tako da će uvijek biti na pravom mjestu kada ga krenete zakopčati", otkrio je TikToker u videu, čime je dokazao da gumb čini kopčanje naših sigurnosnih pojaseva još učinkovitijim. 

Jeste li vi to znali? Ispostavilo se da mnogi na TikToku nisu pa su iskazivali svoje čuđenje ovom informacijom, dok su drugi već znali čemu gumb služi. "Mislio sam da svi znamo za sigurnosni pojas", "Svi su znali za ovo, siguran sam", "Wow, hvala ti na ovome", komentiraju korisnici TikToka.

Inače, video prikazuje i druge zanimljive savjete, primjerice čemu služi ladica ispod pećnice i kako pravilno mjeriti kolika vam je količina tjestenine potrebna.

