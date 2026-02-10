U relativno kratkom razmaku, Renault je reinkarnirao dvije ikone: Peticu i Četvorku. Obje su u novi život krenule u električnom izdanju, a ovu smo potonju nedavno isprobali. Podsjetimo, novi Renault 4 E-Tech dolazi u dvije razine snage, sa 120 i 150 konja, te s dvije baterije (od 40 i 52 kWh). Veća baterija dolazi uz bolje razine opreme, a s njom je Renaultu 4 deklarirana autonomija 409 km. Nama je Četvorka na test stigla u Techno 150 izdanju, dakle snažnijem i s većom baterijom. I taj motor i bateriju dijeli s Renaultom 5, pa je to dodatni razlog da povučemo paralelu, osim što je kultna Četvorka nastala na istoj platformi kao i Petica. Vizualno, i Četvorka ima onaj retro šarm kojim nas je oduševila Petica. Na original podsjeća siluetom, ali i svjetlima, iako ona danas dolaze u LED izvedbi, te karakterističnim oblikom prednje maske, sada osvijetljenog obruba te prvi put s osvijetljenim Renaultovim logom. S ikone iz 1960-ih novitet je pokupio i robusne blatobrane, tri letvice na boku, karakterističan trapezoidni stražnji bočni prozor. Prepoznatljiv dizajn krova automobila sada je ukrašen krovnim nosačima.

Više od 60 godina kasnije: Uspješna reinkarnacija legendarne Katrice

Agilnošću se u vožnji novi Renault 4 može nadmetati s mnogim modelima, ali ipak ne s Peticom. Mali zvrk je žustriji i to je posve razumljivo. S druge strane, Četvorka je kudikamo upotrebljivija, posebno ako se u automobilu ne vozi samo vozač, eventualno i suvozač. U vožnji je novi električni francuz jako ugodan. Ovjes mu je, razumljivo, nešto mekši nego kod Petice te s lakoćom upija sve neravnine s prometnica. Automobil je crossoverski podignut, što olakšava pristup putničkoj kabini te poboljšava preglednost. Renault 4 upravljiv je i užitak ga je voziti. Lakoći vožnje doprinosi i 'one pedal' funkcija, gdje se uz regeneraciju energije autom može upravljati samo pritiskanjem i otpuštanjem papučice gasa. Kad su temperature pale ispod nule, baterija bi nam iscurila brže, pa smo mogli računati na 300-tinjak kilometara dosega. S rastom vanjskih temperatura, i to se približilo deklariranim vrijednostima, odnosno dohvatili smo oko 360 km. Uz AC punjenje od 11 kW, Renault 4 podržava i brzo, a zahvaljujući dvosmjernom punjenju električnom energijom može napajati bicikl ili roštilj. Punjenje od 15% do 80% kapaciteta baterije traje 30 minuta.

Francuski proizvođač za novi Renault 4 tvrdi da nudi najbolji omjer između kompaktnosti i prostranosti. Nakon testa, u potpunosti se slažemo s tom tvrdnjom. Zahvaljujući kutijastom obliku, prostora na svim sjedalima ima u izobilju: za koljena, ramena, glave četiri odrasla putnika. Uz petoga je ipak manje komforno. Ne gužvaju se ni stopala putnika, jer se mogu podvući pod prednja sjedala. Dužinom od 414 centimetara Četvorka je za devet cm nadmašila novi Clio, nešto je kraća od Captura. Široka je 180 cm. U prtljažnik joj stane odličnih 420 litara, a zgodne su i kukice i pregrade pomoću kojih se prtljaga može fiksirati. Utovar, pak, olakšava nizak utovarni prag, općenito najniži. Zanimljiva mogućnost je i preklapanje naslona suvozačeva sjedala, što otvara ravan prostor dug 220 cm. Kad se preklope nasloni stražnjih sjedala, prtljažni prostor raste do 1405 litara. Interijer je dobrim dijelom preuzet od Petice. Dojam je odličan – sve je kvalitetno i dizajnerski dotjerano, kao da sjedimo u kakvom premium modelu. Instrumentna ploča također nam je već poznata: pregledna, informativna, korektna. Na nju se nadovezuje centralni zaslon osjetljiv an dodir. Lako se na njemu snaći, no više nas veseli red fizičkih tipki za najčešće funkcije, među njima i ona za klimatizaciju. Renault 4 dolazi u tri razine opreme: Evolution, Techno i Iconic. Kreće od 31.290 eura, a u Techno verziji stoji od 35.790 eura.