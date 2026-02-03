Što stoji iza dominacije SUV-ova? Zbog ovoga ih je odabralo čak 48 posto vozača

Dominacija SUV modela nije ni blizu kraja. Očito je to iz statistike Europskog udruženja proizvođača automobila. Njihova evidencija automobila lani prodanih na tržištu Europske unije SUV modele ponovno stavlja u sami vrh tržišne ljestvice. Čak 48 posto vozača koji su u 2025. posegnuli za novim automobilom odlučili su se za SUV. Slijedi niži-srednji segment s 19 posto te mali automobili sa 16-postotnim udjelom. Hrvatski trendovi prate europske: među 15 najprodavanijih modela lani u Hrvatskoj, deset je SUV-ova, četiri su gradska modela i jedan kompakt. Među samim SUV-ovima pritom je daleko veći interes za gradskim i kompaktnim SUV modelima. Rjeđi su kupci koji se odlučuju za velike SUV-ove. Nadalje, SUV-ovi se većinom kupuju bez pogona na sva četiri kotača. Posljedično, tek manji broj modela – posebno govorimo li o onim najtraženijim, manjim SUV-ovima - u ponudi uopće ima inačicu s pogonom na sve kotače.

Foto: Opel

Europljani SUV-ove ne kupuju da s njima idu na zahtjevniji teren. Pogon 4x4 većinom bi voljeli imati, zbog sigurnosti u zimskom razdoblju, ali on poskupljuje automobil pa se za njega rjeđe odlučuju. SUV im je privlačan zbog moćnog dizajna, robusnosti, praktičnosti, prostranosti. Sve to zajedno utjeće i na veću sigurnost. Ona nije samo u percepciji vozača, već je realna. SUV modeli odignutiji su od tla te robusniji od nekog klasičnijeg kompaktnog ili obiteljskog modela. Vozač sjedi na povišenom položaju pa ima puno bolji pregled situacije ispred sebe i oko sebe. SUV-ovi su prilagodljivi i prostrani, pa su poželjna obiteljska kupnja. Tim više što prostranost nije samo kategorija komfora, već i sigurnosti, iako o tome malo tko razmišlja. Naime, SUV je obiteljski model, namijenjen za prijevoz više osoba različite dobi i različitih sklonosti. Nagura li se čitava obitelj u manji automobil, bit će nervoze. Ako su među putnicima i djeca, putovanje je u takvim, skučenim uvjetima još zahtjevnije. Nervoza se vrlo brzo prelije na vozača, koji bi trebao biti smiren, jer samo je smiren, staložen vozač siguran vozač.

Financijski, također je razumljiva fokusiranost vozača na SUV-ove. Koliko god na cesti volimo vidjeti dotjeran gradski automobil, kad se postavi pitanje u što je bolje investirati približno jednak iznos odgovor se sam po sebi nameće. Jer, danas na tržištu više nema automobila jeftinijih od 15.000 eura, a i oni s tom cijenom lišeni su svega što nije neophodno. Većina SUV-ova već u ulaznoj inačici dolazi s dobrom opremom. Kad se 'poravna' oprema u prosječnom SUV i gradskom autu, razlika se gotovo u potpunosti istopi. Ne čudi stoga što danas u gami gotovo svih proizvođača SUV-ovi imaju najvažniju ulogu. Najtraženiji su.