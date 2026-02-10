Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROMJENLJIVO VRIJEME

FOTO Pogledajte što juri prema Hrvatskoj: Za vikend stiže i snijeg, evo i gdje će ga biti

Istramet
Istramet
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
10.02.2026.
u 07:38

Prema izgledima vremena DHMZ-a do petka će biti promjenljivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom

Utorak nam donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mjestimice rosulju i kišu, ponajviše na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu ujutro ponegdje magla. Najviša temperatura od 5 do 9, a na obali i otocima između 10 i 14 °C. Srijeda nam donosi promjenljivo i pretežno oblačno mjestimice s kišom, osobito na Jadranu gdje može biti i pljuskova s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 5, na Jadranu između 7 i 11, a najviša dnevna uglavnom od 10 do 15 °C, u gorju malo niža. Prema izgledima vremena DHMZ-a do petka će biti promjenljivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo, u petak sjeverozapadni vjetar. Bit će iznadprosječno toplo.

Prognoza za sedam dana DHMZ-a također pokazuje da će u višim predjelima zemlje biti snijega. 

dhmz
Foto: DHMZ

dhmz
Foto: DHMZ

Da za vikend vjerojatno stiže dašak zime uz snijeg i to u gorju, javlja Istramet.

Subota donosi novo jače pogoršanje vremena, pri čemu će ponovno biti obilnije oborine duž Jadrana i uz Jadran. Također će u gorju biti snijega. U nedjelju bi snijega prolazno moglo biti i u nekim nizinama unutrašnjosti, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali, javlja N1

Podsjetimo, prema najnovijim prognozama portala Severe Weather Europe potvrđeno je stratosfersko zagrijavanje (Stratospheric Sudden Warming – SSW) sredinom veljače, koje će snažno destabilizirati veliki vrtlog hladnog zraka iznad Arktika i poremetiti zimsku cirkulaciju na sjevernoj hemisferi. SSW predstavlja rijedak atmosferski fenomen. Temperature u stratosferi (na oko 30 km visine) naglo rastu za čak +40 °C iznad normale, što dovodi do slabljenja, rastezanja ili podjele polarnog vrtloga. Jak polarni vrtlog obično drži arktičku hladnoću zarobljenu na sjeveru, omogućujući blaže zime u srednjim širinama (SAD, Kanada, Europa). Kada se raspadne, hladan zrak "curi" prema jugu, donoseći ekstremnu hladnoću, snijeg i oluje.

Ciklonalna plima probila rive, ljudi probdjeli noć spašavajući kuće, pogledajte nevjerojatne prizore
Ključne riječi
zima kiša snijeg vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!