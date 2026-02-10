FOTO Pogledajte što juri prema Hrvatskoj: Za vikend stiže i snijeg, evo i gdje će ga biti

Utorak nam donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mjestimice rosulju i kišu, ponajviše na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu ujutro ponegdje magla. Najviša temperatura od 5 do 9, a na obali i otocima između 10 i 14 °C. Srijeda nam donosi promjenljivo i pretežno oblačno mjestimice s kišom, osobito na Jadranu gdje može biti i pljuskova s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 5, na Jadranu između 7 i 11, a najviša dnevna uglavnom od 10 do 15 °C, u gorju malo niža. Prema izgledima vremena DHMZ-a do petka će biti promjenljivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo, u petak sjeverozapadni vjetar. Bit će iznadprosječno toplo.

Prognoza za sedam dana DHMZ-a također pokazuje da će u višim predjelima zemlje biti snijega.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

Da za vikend vjerojatno stiže dašak zime uz snijeg i to u gorju, javlja Istramet.

Subota donosi novo jače pogoršanje vremena, pri čemu će ponovno biti obilnije oborine duž Jadrana i uz Jadran. Također će u gorju biti snijega. U nedjelju bi snijega prolazno moglo biti i u nekim nizinama unutrašnjosti, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali, javlja N1.

Podsjetimo, prema najnovijim prognozama portala Severe Weather Europe potvrđeno je stratosfersko zagrijavanje (Stratospheric Sudden Warming – SSW) sredinom veljače, koje će snažno destabilizirati veliki vrtlog hladnog zraka iznad Arktika i poremetiti zimsku cirkulaciju na sjevernoj hemisferi. SSW predstavlja rijedak atmosferski fenomen. Temperature u stratosferi (na oko 30 km visine) naglo rastu za čak +40 °C iznad normale, što dovodi do slabljenja, rastezanja ili podjele polarnog vrtloga. Jak polarni vrtlog obično drži arktičku hladnoću zarobljenu na sjeveru, omogućujući blaže zime u srednjim širinama (SAD, Kanada, Europa). Kada se raspadne, hladan zrak "curi" prema jugu, donoseći ekstremnu hladnoću, snijeg i oluje.