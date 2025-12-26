Često precjenjuju vlastite sposobnosti i podcjenjuju opasnosti: Oni su krivi za 80 posto teških prometnih nesreća

Velike brzine, opasna pretjecanja i rizično ponašanje i dalje odnose živote na cestama. Novi izvještaj pokazuje da su mladi muškarci odgovorni za više od 80 posto svih smrtonosnih prometnih nesreća, odnosno za osam od deset najtežih sudara na cestama, piše HAK Revija.

Analiza najfatalnijih prometnih nesreća u Norveškoj, provedena na temelju podataka iz razdoblja od 2013. do 2023. godine, otkriva zabrinjavajući obrazac ponašanja. Mladi vozači često svjesno riskiraju, a takva vožnja nerijetko završava kobno, ne samo za njih, nego i za putnike u vozilu.

Nesreće se najčešće događaju u starijim automobilima bez suvremenih sigurnosnih sustava, a u vozilu se često nalazi više prijatelja iste dobne skupine. Izvještaj upozorava i na česte slučajeve vožnje bez važeće vozačke dozvole, pod utjecajem alkohola te nenošenja sigurnosnih pojaseva, što u kombinaciji s nedostatkom vozačkog iskustva dodatno povećava rizik od smrtnog ishoda.

Norveška uprava za javne ceste, koja prometne nesreće sustavno analizira još od 1983., zaključuje da mladići često precjenjuju vlastite sposobnosti, a istodobno podcjenjuju opasnosti zaleđenih, uskih i zavojitih cesta. Stručnjaci ističu kako se sličan obrazac ponašanja ne bilježi samo u Norveškoj, već i u brojnim europskim zemljama i širom svijeta, što ovaj problem čini globalnim sigurnosnim izazovom.