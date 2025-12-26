Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA JE POKAZALA

Često precjenjuju vlastite sposobnosti i podcjenjuju opasnosti: Oni su krivi za 80 posto teških prometnih nesreća

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.12.2025.
u 15:00

Izvještaj upozorava i na česte slučajeve vožnje bez važeće vozačke dozvole, pod utjecajem alkohola te nenošenja sigurnosnih pojaseva, što u kombinaciji s nedostatkom vozačkog iskustva dodatno povećava rizik od smrtnog ishoda

Velike brzine, opasna pretjecanja i rizično ponašanje i dalje odnose živote na cestama. Novi izvještaj pokazuje da su mladi muškarci odgovorni za više od 80 posto svih smrtonosnih prometnih nesreća, odnosno za osam od deset najtežih sudara na cestama, piše HAK Revija.

Analiza najfatalnijih prometnih nesreća u Norveškoj, provedena na temelju podataka iz razdoblja od 2013. do 2023. godine, otkriva zabrinjavajući obrazac ponašanja. Mladi vozači često svjesno riskiraju, a takva vožnja nerijetko završava kobno, ne samo za njih, nego i za putnike u vozilu.

Nesreće se najčešće događaju u starijim automobilima bez suvremenih sigurnosnih sustava, a u vozilu se često nalazi više prijatelja iste dobne skupine. Izvještaj upozorava i na česte slučajeve vožnje bez važeće vozačke dozvole, pod utjecajem alkohola te nenošenja sigurnosnih pojaseva, što u kombinaciji s nedostatkom vozačkog iskustva dodatno povećava rizik od smrtnog ishoda.

Norveška uprava za javne ceste, koja prometne nesreće sustavno analizira još od 1983., zaključuje da mladići često precjenjuju vlastite sposobnosti, a istodobno podcjenjuju opasnosti zaleđenih, uskih i zavojitih cesta. Stručnjaci ističu kako se sličan obrazac ponašanja ne bilježi samo u Norveškoj, već i u brojnim europskim zemljama i širom svijeta, što ovaj problem čini globalnim sigurnosnim izazovom.

Što bi se dogodilo kad bi Europska unija nestala? Odgovor je zabrinjavajuć i za države u Europi, a i za Trumpa
Ključne riječi
analiza Barkod prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!