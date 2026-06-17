Htjeli su samo odigrati rukomet, a stvorili su mali Woodstock Novog Zagreba! Evo zašto u Dugave stiže 30 tisuća ljudi

Kada je 2017. godine skupina prijatelja iz Dugava odlučila organizirati kvartovski rukometni turnir, nisu mogli ni zamisliti da će njihova ideja prerasti u jednu od najvećih kvartovskih manifestacija u Zagrebu. Danas Dani Dugava traju šest dana, okupljaju desetke tisuća ljudi, brojne sportove, koncerte poznatih izvođača i sadržaje za sve generacije, a organizatori već u listopadu počinju pripreme za sljedeće izdanje. Jedan od glavnih organizatora, Hrvoje Grobelšek, prisjetio se kako je sve počelo dok su još bili studenti.

– Igrali smo rukomet, imali viška vremena i stalno smo se družili u kvartu. Dugave su oduvijek bile rukometni kvart, ponajprije zahvaljujući profesorima tjelesnog odgoja koji su generacijama djecu usmjeravali prema sportu. Već je postojao tradicionalni nogometni turnir pa smo došli na ideju da organiziramo i rukometni. To je tada bilo nešto potpuno novo jer u rukometu praktički nije bilo kvartovskih turnira. Sve se igralo klupski, a mi smo htjeli da se mogu okupiti prijatelji iz različitih kvartova i zajedno nastupiti – govori. Prva organizacija bila je sve samo ne jednostavna. Budući da se igralo na betonu, morali su pronaći odgovarajuću podlogu.

– Čuli smo da u slovenskom Ormožu mijenjaju podlogu u dvorani pa smo sjeli u kombi i otišli po nju. Jedna bala imala je oko 150 kilograma. Jedva smo je ugurali unutra, a onda smo shvatili da pola podloge još nismo ni ukrcali. Morali smo se vratiti po ostatak. Došli smo predvečer, a sve je trebalo složiti isti dan. Lijepili smo podlogu do kasno u noć – prisjeća se Grobelšek. Podloga se tijekom turnira počela pomicati, na sredini terena pojavila se rupa, ali turnir je ipak uspješno odigran.

– Bilo je svega. Slomljenih noseva, ozbiljnih utakmica i puno više natjecateljskog naboja nego što smo očekivali. Mislili smo da će to biti više druženje nego pravi sport, ali ljudi su to odmah ozbiljno shvatili – kazuje. No, ubrzo su Dani Dugava postali puno više od rukometnog turnira. Organizatori su postupno dodavali nove sportove i događanja. Najprije je stigao nogomet, zatim košarka, bela i beer pong, a ove godine prvi put organiziraju i pikado. Tu su i pub kviz, dječje radionice, humanitarne akcije te bogat glazbeni program. – Svake godine pokušavamo ubaciti nešto novo. Ne zato što je ljudima dosadno, nego zato što želimo da manifestacija stalno raste – kaže Hrvoje Grobelšek.

Brojke ponajbolje pokazuju koliko je manifestacija narasla tijekom godina. Dok je prve godine tijekom tri dana prošlo oko dvije tisuće ljudi, prošle je godine samo finale nogometnog turnira u sat vremena pratilo između 2500 i 3000 gledatelja. – Procjenjujemo da će ove godine kroz svih šest dana proći između 25 i 30 tisuća posjetitelja. To su brojke koje ni sami nismo mogli zamisliti kad smo krenuli – ističe. Na rukometne turnire godinama dolaze ekipe iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja. – Dolazili su igrači iz Virovitice, Dubrovnika, Ljubuškog... Jedan igrač vozio je čak 15 sati iz Rumunjske samo kako bi nastupio na turniru. Imali smo i situaciju da je utakmica hrvatske lige pomaknuta kako bi igrači mogli nastupiti na našem turniru – govori.

Tijekom godina su na terenima u Dugavama nastupili brojni igrači koji su kasnije ostvarili zapažene profesionalne karijere. – Volimo se šaliti da put do zvijezda vodi preko Dugava. Ima nešto i u tome jer je dosta igrača koji su danas na ozbiljnoj razini nastupalo kod nas dok su bili mladi – kaže. Organizacija manifestacije godinama se temeljila na entuzijazmu nekolicine prijatelja. Jedne godine nisu imali novca ni za zaštitare pa su sami čuvali opremu. – Spavao sam u automobilu pored igrališta. Ljudi su ujutro šetali pse i mogu pretpostaviti što su mislili kada su vidjeli nekoga kako se budi u autu. Ali netko je morao čuvati šatore, klupe i svu opremu – prisjeća se.

Danas je situacija znatno ozbiljnija. Manifestaciju organizira četvero glavnih organizatora, pomaže petnaestak volontera, a brojni poslovi prepušteni su profesionalcima. No, uz sve veće brojke i sve bogatiji program, nameće se i pitanje budućnosti. Boji li se da bi jednog dana, kada se oni povuku, cijela priča mogla stati? – Iskreno, ponekad me strah hoće li jednog dana biti ljudi koji će imati isti entuzijazam za ovo. Dani Dugava nisu posao koji odradiš i zaboraviš. Za ovakvu priču treba puno ljubavi, a ne samo vremena – kaže. Ipak, vjeruje da među današnjim volonterima i klincima koji odrastaju uz manifestaciju već stasa nova generacija organizatora. – Najveća nagrada bila bi da Dani Dugava jednog dana nastave živjeti i bez nas jer bi to značilo da smo stvorili nešto što je postalo veće od nas samih – govori.

Dani Dugava odavno su prerasli okvire sportskog događaja. Uz turnire i natjecanja, manifestacija je tijekom godina dobila i snažnu glazbenu te gastronomsku komponentu, pa danas u kvart privlači i brojne Zagrepčane koji ne dolaze zbog sporta, nego zbog druženja i atmosfere. Prekretnica se dogodila 2021. godine kada su organizatori odlučili ozbiljnije zakoračiti u svijet koncerata. Nakon što su prve večeri pokazale da interes postoji, glazbeni sadržaji postali su nezaobilazan dio Dana Dugava. – Tada su nastupile Slavonske lole. Shvatili smo da ljudi žele ostati i nakon završetka utakmica pa smo počeli razvijati i taj dio manifestacije – prisjeća se Hrvoje Grobelšek.

Kroz Dugave su tako tijekom godina prošli Gazde, Najbolji hrvatski tamburaši, Neno Belan, Magazin i brojni drugi izvođači, a ovogodišnje jubilarno izdanje donosi nastup Andree Šušnjare. Paralelno je rasla i ponuda hrane. Nekadašnji roštilj uz sportski teren zamijenila je prava gastro zona s različitim kuhinjama i specijalitetima, među kojima posebno mjesto i dalje zauzima vol na ražnju, jedna od zaštitnih atrakcija manifestacije. – Cijeli vol ima oko 500 kilograma, a nakon što se odvoje kosti ostane između 110 i 120 kilograma čistog mesa. Svake godine nestane praktički do posljednjeg komada. Meni je čak bolji drugi dan jer se dodatno raskuha i bude mekši – kaže Hrvoje. Iako danas imaju obitelji, djecu i stalne poslove, organizatori i dalje pronalaze vrijeme za manifestaciju koja je obilježila njihove živote. – Dani Dugava odgojili su nas i privatno i poslovno. Naučili smo razgovarati sa sponzorima, pregovarati, organizirati velike događaje i rješavati probleme. Kad danas nekome kažem da sam iz Dugava, ljudi odmah spomenu manifestaciju. To mi je najveći kompliment – zaključuje Hrvoje Grobelšek te poziva Zagrepčane da od danas do nedjelje dođu na igralište kod Prve osnovne škole Dugave.