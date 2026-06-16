FOTO Zarobljeni u vlastitoj ulici: 'Vozači je pretvorili u parkiralište, do nas ne može ni hitna, stavit ćemo rampu!'

Više ni sami ne znaju koliko su mailova i poziva uputili prema Gradu, a prigovore i prijedloge rješenja slali su i predstavnici Mjesnog odbora i Gradske četvrti. Kap je sada prelila čašu pa su održali prosvjed, a, ne učini li se nešto po hitnom postupku, sljedeći korak bit će zatvaranje ulice za sve vozače koji nisu stanari.

Parkirali bi u ordinaciju

Stanovnici Dugog dola, kako kažu, već desetljeća žive u prometnom kaosu. Riječ je o maloj dvosmjernoj slijepoj ulici sjeverno od Petrove u kojoj se nalazi i Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, nedaleko je i Klinička bolnica Merkur, a vozači iz cijele Hrvatske već gotovo 20 godina nogostup ispred njihovih dvorišta koriste kao parkirališna mjesta.

– Sva vozila koja trenutačno vidite nepropisno su parkirana, situacija je postala nepodnošljiva. Vozači nam blokiraju dvorišta, ponekad ne možemo iz njih izaći po pola sata. Kaosu smo izloženi od sedam ujutro do 14 sati, u to vrijeme ulaz i izlaz iz ulice je gotovo nemoguć. Već drugi mandat se borim s tim problemom, no niti jedna od naših odluka nije bila ispoštovana. Tražili smo da se napravi nova prometna regulacija, molili smo za stupiće, kamere, ili neko drugo rješenje, ali do dana današnjeg ništa se nije dogodilo. Čuli smo bezbroj obećanja, a dobili smo tek znak da je ovo zona u kojoj je dopuštena vožnja do 30 kilometara na sat, kao da se uopće može ići brže. Ovo je podcjenjivanje od strane gradske uprave, ali i nekulturnih vozača – rekao je Josip Hrastić, vijećnik u Mjesnom odboru "Dinko Šimunović" na području Gradske četvrti Maksimir.

Kako prometna situacija u Dugom dolu izgleda uvjerili smo se i sami. U samo prvih 15 minuta nakon našeg dolaska vidjeli smo više desetaka vozača kako ulaze u ulicu u potrazi za slobodnim mjestom, a budući da mjesta nije bilo, ubrzo se stvorila kolona automobila koji su se oprezno mimoilazili, nastojeći izaći iz ulice bez sudara. I tako je to svakog radnog dana, kažu nam ljutiti stanari, a tijekom proteklih godina nagledali su se svačega.

– Vidjeli smo pregažene kućne ljubimce, nalete na djecu, potrgane retrovizore, fizičke obračune. A možete samo zamisliti kako to izgleda kad, primjerice, ovdje istovremeno dođu dvije hitne pomoći i četiri taksi vozila. Ja sam osobno poslao 12 mailova prema Gradu, razgovarao sam s ravnateljem bolnice, ali nitko ništa ne čini – rekao je stanar Sandro Borisavljević. Susjed Robert Mesarić na Dugom dolu živi 25 godina, kaže, a situacija je posebno problematična postala u posljednjih pet.

– Dođite ovdje kod mene na dva dana, dat ću vam jesti i spavati, bit će vam sve jasno. Nedavno sam 20 minuta izlazio iz ulice, a imam 200 metara do Srebrnjaka. Što da je bilo nešto hitno? Evo, imali smo jednom situaciju da smo trebali hitnu pomoć ali ona, na žalost, nije stigla. Jedno vrijeme stvar se pokušala riješiti tako da su svako jutro dolazila tri pauk vozila, pa je privremeno bio mir. Ali u zadnje vrijeme, bez obzira na broj vozila i poziva prema redarstvu, nema nikakve reakcije. A ljudi su takvi da bi parkirali u ordinaciji da mogu – kazao je.

Nezadovoljni stanari pokrenuli su i peticiju koju je potpisalo svako kućanstvo u u ulici, a njome traže postavljanje prometne signalizacije na vidljivija mjesta, postavljanje oznaka zabrane zaustavljanja i parkiranja, kamere te uređenje parkirališnih mjesta na istočnoj strani ulice. Konačno, žele da se zapadni nogostup oslobodi za pješake postavljanjem stupića ili nekog drugog rješenja. Ne bude li sluha za njihove zahtjeve, stanari su spremni na novi prosvjed, ali i drastičnije mjere.

Moramo staviti rampu

– Mi moramo staviti rampu i zatvoriti ulicu. To će biti sljedeći potez ako se nešto ne promijeni. Poslali smo četiri zaključka prema Gradu, od Ureda za promet nismo dobili niti jedan odgovor. Mi kao mjesna samouprava pokušavamo nešto poduzeti, ali ova gradska četvrt se ignorira. Ljudi ne mogu izaći iz dvorišta i odvesti djecu u vrtić. Sanitetski prijevoz u jednom je navratu morao pacijenticu iskrcati na uglu Ulice Srebrnjak i Dugog dola jer nije mogao doći do klinike. To vam dovoljno ilustrira situaciju – kazala je Nives Moric Noha, vijećnica u gradskoj četvrti koja je, kako kaže, upravo zbog ovog problema ušla u mjesnu samoupravu. Navodno postoji studija o prometnom rješenju, ističu Hrastić i N. Moric Noha, no ona već godinama stoji u ladici.

– Želimo jednostavno da se ovo prometno divljaštvo zaustavi – rekao je Hrastić. Zastupnica u Gradskoj skupštini Ivka Odvorčić (HNS) također je podržala prosvjed.

– Znam kako vam je, mi kao skupštinari također ne dobivamo odgovore na naše upite, umjesto unutaar obećanih 30 dana, stignu nakon 60 ili 90 – rekla je. O svemu smo se, naravno, upitom obratili i Gradu te ćemo odgovor objaviti po primitku.•

Riječ je o maloj dvosmjernoj slijepoj ulici u kojoj se nalazi i Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, nedaleko je i KB Merkur, a vozači iz cijele Hrvatske nogostup koriste kao parking