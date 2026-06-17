Gruzijac i Slovak stigli do Zagreba s ukradenim BMW-om, a onda ih zaustavili policajci

Na BMW postavili nepripadajuće registarske pločice pa vozilo koristili za vožnju. Kako su danas priopćili iz Policijske uprave zagrebačke, riječ je o dvojici stranaca, 38-godišnjem državljaninu Gruzije i 38-godišnjem državljaninu Slovačke, za koje se sumnja da su počinili kazneno djelo krivotvorenja isprave.

U ponedjeljak ujutro policajci Mobilne jedinice za provedbu nadzora državne granice uočili su i zaustavili vozilo u Ulici hrvatskih branitelja na području Susedgrada. Obavljenim nadzorom vozila utvrđeno je kako su na BMW postavljene slovačke registarske oznake koje automobilu ne pripadaju, izvijestili su iz PU zagrebačke. Automobil je ukraden u lipnju ove godine upravo na području Slovenije, dodali su.

Za to vozilo izdane su registarske pločice slovenskih nacionalnih oznaka, ali osumnjičeni su ga koristili s drugim oznakama. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenih su muškaraca policijski službenici Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavili kaznenu prijavu te su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku.