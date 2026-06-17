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ZABORAVLJEN I ZAPUŠTEN

Misterij na Laništu: Bicikl već godinama stoji pred pekarnicom, susjedi ga proglasili maskotom

Zagreb: Naplata parkiranja na Laništu
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
17.06.2026.
u 15:30

Jedan stanovnik kvarta kazao je kako je bicikl toliko dugo na istom mjestu da je postao prepoznatljiv.

Netko je prije nekoliko godina u zagrebačkom kvartu Lanište otišao po kruh u pekarnicu na biciklu i ondje ga, kako se čini, "zaboravio", istaknula je jedna Zagrepčanka u kvartovskoj grupi na društvenim mrežama. Bicikl, tako, već godinama ondje stoji i "skuplja prašinu". Nitko ga nikada nije uklonio, istaknula je Zagrepčanka, pa je s vremenom bicikl postao zapušten i oštećen.

"Nažalost godinama skuplja smeće ispred pekare", napisala je u objavi. Jedan stanovnik kvarta kazao je kako je bicikl toliko dugo na istom mjestu da je postao prepoznatljiv.  "To je maskota od pekarnice...", našalio se na račun zapuštenog bicikla u komentaru. Riješenje za ovaj bicikl ipak postoji, kazao je jedan od stanovnika kvarta. "Pošaljite u poglavarstvo upit, to jest komunalnom redaru i riješit će se sve", komentirao je građanin.

Foto: Facebook screenshot

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Zagreb

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