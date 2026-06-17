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NAŠA PRVA UTAKMICA NA SVJETSKOM PRVENSTVU

Tomaševića pozvali u britansko veleposlanstvo na utakmicu Hrvatske i Engleske: 'Emocije bi bile preintenzivne'

Zagreb: Svečana loža na utakmici Dinamo - Chelsea
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
17.06.2026.
u 15:52

Hrvatska reprezentacija danas će u Dallasu, od 22 sata po srednjoeuropskom vremenu, igrati svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Upitan koje su mu prognoze i gdje planira gledati večerašnju utakmicu, gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je kako je glavno da dobijemo. – To je sigurno najbitnija utakmica u grupnoj fazi. Danas je primanje kod britanskog veleposlanika na kojem će biti nekoliko stotina ljudi u povodu kraljevog rođendana. Pozvan sam da tamo pratim utakmicu između Engleske i Hrvatske, međutim, neću to napraviti jer bi emocije vjerojatno bile preintenzivne. Ne znam još gdje ću gledati, vjerojatno u jednom kafiću – rekao je. 

Hrvatska reprezentacija danas će u Dallasu, od 22 sata po srednjoeuropskom vremenu, igrati svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Suparnik će biti engleska nacionalna momčad u prvom dvoboju skupine L, u kojoj su još reprezentacije Gane i Paname. 
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Zagreb: Svečana loža na utakmici Dinamo - Chelsea
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Ključne riječi
Hrvatska Engleska Tomislav Tomašević Zagreb utakmica

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