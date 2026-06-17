Vozač u Karlovcu koristio navigaciju i dobio kaznu od 130 eura: Evo u čemu je gadno pogriješio

Sigurno ste barem jednom na portalima vidjeli fotografiju automobila koji je, zbog pogrešne navigacije, završio zaglavljen u uskoj kamenoj uličici na obali, stisnut između zidova bez mogućnosti da ide naprijed ili natrag. Iako takvi prizori na prvu izgledaju gotovo komično, stvarnost je da se slična situacija može dogoditi svakome. Kada aplikacija pogriješi, ona za to ne snosi nikakvu odgovornost, ona ostaje isključivo na vozaču. Takve situacije nisu samo opasne nego i zakonski strogo sankcionirane. Vožnja u suprotnom smjeru na autocesti u Hrvatskoj spada među najteže prometne prekršaje. Kazne se kreću od 1320 do 2650 eura, uz mogućnost zatvora do 60 dana i zabranu upravljanja vozilom. Čak i ulazak u jednosmjernu ulicu može vas stajati između 260 i 660 eura, uz mogućnost privremene zabrane vožnje, piše HAK.

Sudska praksa jasno pokazuje da se vozač ne može opravdavati navigacijom. U predmetu Općinskog suda u Crikvenici, vozač je pokušao izbjeći odgovornost tvrdnjom da je slijedio upute aplikacije. Sud je to odbacio uz obrazloženje da je svaki vozač dužan pratiti prometne znakove i prilagoditi vožnju stvarnim uvjetima na cesti, neovisno o onome što prikazuje navigacija. Drugim riječima, digitalna karta može kasniti ili biti netočna, ali vaša odgovornost u prometu nikada ne smije kasniti.

Slična logika vrijedi i za korištenje mobitela tijekom vožnje. Mnogi vozači i dalje smatraju da je prihvatljivo držati uređaj u ruci ako ga koriste za navigaciju. No zakon je vrlo jasan. Prema članku 196. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač ne smije koristiti mobitel ili drugi uređaj na način koji umanjuje mogućnost sigurnog upravljanja vozilom. Ključno je da se pod “korištenjem” smatra i samo držanje uređaja u ruci, bez obzira na to radi li se o pozivu, porukama ili navigaciji.

Kazna za takav prekršaj iznosi 130 eura. To potvrđuje i presuda Općinskog suda u Karlovcu, gdje je vozač tvrdio da mobitel koristi isključivo kao navigaciju. Sud je jasno naveo da već samo držanje mobitela u ruci umanjuje sigurnost vožnje jer vozač ne može istodobno optimalno upravljati vozilom i pratiti promet. Drugim riječima, nije presudno što radite na mobitelu – presudno je što ga uopće držite tijekom vožnje. A kada se navigacija i brzina spoje, dolazimo do još jednog čestog problema. Koliko puta ste, vođeni prikazom ograničenja na ekranu, nesvjesno pritisnuli gas jače nego što je dopušteno u stvarnosti?

Sudska praksa pokazuje da ni to nije opravdanje. U jednom predmetu Općinskog prekršajnog suda u Splitu vozač je u naselju vozio znatno iznad dopuštene brzine, uz obrazloženje da mu je navigacija prikazivala pogrešno ograničenje. Sud je takvu obranu odbacio i naglasio da je vozač dužan pratiti prometne znakove, a ne oslanjati se isključivo na digitalne prikaze.