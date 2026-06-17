Tomašević o prometnom kaosu zbog radova: 'Ovo nije ni 50 posto onoga što je traženo'

Krenuli su radovi na više od 10 lokacija u Zagrebu, od nedjelje su krenule i gužve pa je gradonačelnik Tomislav Tomašević na današnjoj konferenciji za medije upitan jesu li trebali otvoriti sva gradilišta prije nego su ljudi otišli na more i zašto se već krenulo tako intenzivno. – Da bi se završilo prije početka škole. Svi radovi su najavljeni prije tri mjeseca, sve se najavilo mjesecima unaprijed, objavilo se na našoj web stranici, vide se i rokovi... Ono što ljudi moraju znati da se toliko toga treba obnoviti u ovom gradu, podvožnjaci, nadvožnjaci, tramvajske pruge, plinske cijevi, vodovodne cijevi...ne može se sve napraviti u gluho doba ljeta – istaknuo je.

Napomenuo je kako se najgori radovi rade upravo tada. – Čekalo se da završi školska godina da krenu radovi na Zvonimirovoj, oni se ne mogu izvesti u mjesec dana, zato je bilo bitno da krenu čim se završi škola kako bi bili gotovi do početka škole. Dosta je radova, no to nije nit 50 posto onoga što je traženo. Dozvolili smo onoliko radova koliko grad može izdržati, iako su potrebe puno veće – naglasio je.