Kreće velika akcija na Jarunu! U fokusu problem koji se gomila godinama

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković na svojoj je Facebook stranici podijelila vijest koju brojni Zagrepčani godinama čekaju – pokrenut je postupak koji bi trebao dovesti do uklanjanja sedimenta iz jezera Jarun. Kako je objavila, nakon što je krajem srpnja prošle godine Jarun upisan kao javno vodno dobro, upravljanje jezerom preuzele su Hrvatske vode. U rujnu 2025. od Grada Zagreba preuzeta je dokumentacija koja se izrađivala više od dva desetljeća, od 2003. do 2025. godine, nakon čega je pripremljen projektni zadatak za izradu tehničkog elaborata uklanjanja i zbrinjavanja sedimenta.

Sada je objavljen i postupak javne nabave za izradu tog elaborata, a zainteresirane tvrtke ponude mogu dostaviti do 7. srpnja 2026. godine. Procijenjena vrijednost dokumentacije iznosi 140 tisuća eura. Projekt uključuje geodetska i hidrografska snimanja na Velikom i Malom jezeru, regatnoj stazi, kajakaškom kanalu i lagunama te uzorkovanje sedimenta na više lokacija kako bi se utvrdilo njegovo stanje i način zbrinjavanja.

– Po dovršetku tehničke dokumentacije kojom će se provesti detaljna tehnička analiza krećemo u uklanjanje i zbrinjavanje sedimenta – poručila je ministrica u objavi. Riječ je o jednom od dugogodišnjih problema zagrebačkog jezera koje je tijekom godina nakupilo velike količine sedimenta, a izrada elaborata trebala bi trajati četiri mjeseca od potpisivanja ugovora. Tek nakon toga bit će poznati detalji samih radova, njihova vrijednost i rokovi izvedbe.