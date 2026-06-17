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'Bravo za zgodnu pričicu'

Obišao pola Zagreba, potrošio jedan euro i poručio: 'Danas je javni prijevoz pobijedio'

Zagreb: Za vikend velike izmjene u voznom redu tramvaja
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.06.2026.
u 07:00

Dok se mnogi žale na gužve, kašnjenja i potragu za parkingom, jedan Zagrepčanin podijelio je sasvim drukčije iskustvo života u metropoli. Običan poziv na šetnju gradom pretvorio se u avanturu koja ga je koštala svega jedan euro, a njegova objava brzo je osvojila društvene mreže.

Dok se Zagrepčani svakodnevno žale na gužve, kašnjenja i potragu za parkirnim mjestom, jedna je objava na Redditu pokazala i drugu stranu života u metropoli. Korisnik popularnog foruma pod naslovom „Danas je javni prijevoz pobijedio u Zagrebu“ opisao je spontanu gradsku avanturu koja ga je koštala svega jedan euro. Sve je počelo sasvim običnim pozivom djevojke. „Hajde sa mnom u grad, idemo do Trga busom, prošećemo se do Trešnjevke pa svatko svojim putem“, prepričao je Zagrepčanin. Par je autobusom preko Mirogoja stigao do centra, prošetao gradom, a nakon što je djevojka nastavila svojim putem, on je odlučio nazvati prijatelja i dogovoriti piće.

Problem kako stići do drugog kraja grada riješio je u nekoliko sekundi.  „Pogledam gdje je najbliži Bajs, nije bio ni 100 metara dalje. Odbicikliram do Kvatrića, vratim bicikl i odmah ga uzima iduća mušterija“, napisao je. Računica ga je posebno oduševila. „Cijeli izlet – sat vremena i jedan euro. Danas je u gradu javni promet pobjednik. A ja uživam na pivi.“ Objava je brzo prikupila stotine reakcija, a komentari su pokazali da se mnogi Zagrepčani prepoznaju u njegovom iskustvu. „Bravo za zgodnu pričicu i avanturu po gradu“, napisao je jedan korisnik koji je opisao kako je nedavno gradskim biciklom išao u kino te uspio izbjeći kišu i prometne gužve.

Drugi su primijetili da je posljednjih dana, zbog velikih koncerata i događanja, sve više ljudi odlučilo ostaviti automobile kod kuće. „Mnogi ljudi su išli bajsom zadnja dva dana radi koncerta, top stvar“, komentirao je jedan korisnik, dok je autor objave priznao da je jedini problem koji vidi povremeni nedostatak slobodnih bicikala na pojedinim lokacijama.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

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