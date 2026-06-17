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PRIMAT ĆE 200 DJECE

Završen dječji vrtić u Pobrežju, Tomašević: 'Ovo je 17. koji smo otvorili u pet godina'

Zagreb: Tomislav Tomašević održao konferenciju za medije
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
17.06.2026.
u 14:37

Za pedagošku godinu bi trebali biti gotovi i vrtići u Borovju i Stenjevcu. – Tamo smo djecu već upisali. U blizini je i novi vrtić Remetinec, ti rokovi su negdje u listopadu ili studenom pa nemamo pritisak da završimo prije pedagoške godine je nismo tamo upisali još djecu – rekao je Tomašević.

Završeni su radovi na izgradnji Dječjeg vrtića Podbrežje. – Ovo je 17. dječji vrtić koji smo otvorili u radu ove gradske uprave, u pet godina, bruto površine je nešto više od 2100 kvadrata, otprilike će 200 djece ići u ovaj vrtić, u 10 skupina, pet jasličkih i pet vrtićkih. Uloženo je 9,2 milijuna eura, 80% je došlo iz Proračuna, a 1,8 milijuna eura iz EU fondova u suradnji s resornim ministarstvom – rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Dodao je da je to prvi objekt koji se otvara po najnovijim, najstrožim smjernicama zelene gradnje. Objasnio je kako je ključno da je zgrada energetski autonomna, proizvodi sama električnu energiju putem solarnih panela. – Kada se gleda koliko proizvede i koliko potroši, gotovo je na nuli. Većina dvorišta je prirodni teren, zbog vodopropusnosti svih padalina. Korišteni su primarno prirodni materijali. Isto tako, zgrada je dosta razvedena na jednu stranu, nema nikakvih instalacija na krovu – nabrojao je.

Za pedagošku godinu bi trebali biti gotovi i vrtići u Borovju i Stenjevcu. – Tamo smo djecu već upisali. U blizini je i novi vrtić Remetinec, ti rokovi su negdje u listopadu ili studenom, nemamo pritisak da završimo prije rokova jer nismo još upisali djecu tamo – rekao je Tomašević. 

– Znate da smo rekli u Vladi da ćemo učiniti sve kako bi do 2030. godine svako dijete u Hrvatskoj imalo mjesto u dječjem vrtiću, sada smo na 91%, prosjek u EU je 95%. Zato svako otvaranje veseli – dodao je Radovan Fuchs, ministar znanosti obrazovanja i mladih.
Ključne riječi
dječji vrtić Podbrežje Zagreb

Komentara 3

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VA
VanjaPlank
14:54 17.06.2026.

Kakva šizofrenost. Otvara vrtiče a zalaže se za ubojstvo djeteta u majci.

Avatar R2D2
R2D2
14:47 17.06.2026.

Može li vrli gradonačelnik objasniti fenomen startanja vrtića kao i školske godine? Kakve to veze ima jedno s drugim? Lik koji je gidinama studiraoo, te koji gleda primjere iz inozemstva valjda zna da da je to samo kod nas tako organizirano i ništa ne čini po tom pitanju. Ah, da, oduzima pješacima pločnike zbog biciklističkih staza i stavljanja stupića.

BU
burza
14:47 17.06.2026.

Radite staračke domove jer je djece sve manje a starac sve više

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