Pregledu kože odazvalo se 520 obrtnika, zahvaljujući akciji spašeni su životi

Besplatni preventivni pregledi kože organizirani ususret Danu obrtnika pokazali su se izuzetno uspješnima i korisnima za zdravlje članova Udruženja obrtnika grada Zagreba. Akcija održana 25. i 26. svibnja privukla je veliki broj obrtnica i obrtnika, njih više od 520, a organizirana je u suradnji s Udrugom za prevenciju tumora i drugih bolesti kože “Zdravi pod suncem”.

Rak kože jedan je od najčešćih oblika raka u Hrvatskoj. Svake se godine u prosjeku tisuću ljudi suoči s dijagnozom melanoma, najopasnijeg i najagresivnijeg oblika raka kože. Na sreću, ako se otkrije na vrijeme, postoji velika šansa za izlječenje. Dijagnosticira li se u ranoj fazi, preživljavanje bolesnika iznosi više od devedeset posto, dok u kasnijim stadijima, kada se bolest proširi, preživljavanje pada ispod trideset posto. Upravo iz tog razloga preventivni pregledi kože su izrazito važni za očuvanje zdravlja i života ljudi.

– Preventivni pregledi su jako dobra stvar, ali naša se nacionalna prevencija ne bi smjela temeljiti samo na povremenim akcijama. Važna je i edukacija građana. Ljudi trebaju biti odgovorni za svoje zdravlje. To podrazumijeva da se pretjerano ne izlažu suncu, da koriste kreme sa zaštitnim faktorom te da sami svaki mjesec pregledaju svoje vlasište, tijelo, genitalnu regiju i usnu šupljinu. Važno je na vrijeme uočiti novonastale promjene, posebice ako imaju nepravilne rubove, tamniju boju ili neobične ranice koje tjednima ne cijele. Kod ljudi koji imaju puno madeža može se pojaviti jedan koji je po boji i obliku drukčiji od drugih, a to se naziva znak ružnog pačeta. Ako se primijete bilo kakve promjene, važno je javiti se obiteljskom liječniku kako bi on razlučio treba li dalje ići dermatologu i koliko je to žurno – kazala je prof. dr. sc. Marija Buljan, subspecijalistica dermatološke onkologije i predsjednica udruge “Zdravi pod suncem”. Naglasila je i da samo uz edukaciju i individualnu odgovornost možemo smanjiti broj oboljelih od ove opasne bolesti.

Među članovima Udruženja obrtnika grada Zagreba koji su iskoristili priliku za besplatni pregled bile su i Željka i Snježana. Željka je rekla kako ima puno madeža i sklona je promjenama na koži pa joj redovita provjera daje mir i osjećaj sigurnosti, a akciju je pohvalila i Snježana.

– Uz ovakve se preglede zapravo bolje brinemo za svoje zdravlje, pogotovo sad kako dolazi ljeto. Također imam jako puno madeža pa mi je to važno – kazala je.

Akcija se pokazala izrazito korisnom i spasonosnom jer su tijekom pregleda kod tri osobe mlađe od 45 godina pronađene promjene za koje se sumnja da bi mogle biti melanom pa su one hitno upućene na daljnju dijagnostiku. Kod osam osoba dijagnosticiran je bazocelularni karcinom te je nađeno više od pedeset atipičnih nevusa koji zahtijevaju praćenje jer mogu predstavljati rizik za razvoj melanoma.

– Zahvaljujući bezbolnom pregledu koji traje desetak minuta spašeni su ljudski životi i mnogima je omogućeno rano liječenje s boljom prognozom. No važno je i početi mijenjati navike koje mogu uzrokovati probleme. Kao što djecu učimo da ne smijemo prelaziti cestu na crveno svjetlo, tako moramo biti svjesni da se moramo zaštititi od sunca i izbjegavati boravak vani kada je sunce najjače – istaknula je dr. Buljan.

Akcija je bila nastavak prakse organiziranja besplatnih liječničkih pregleda uoči Dana obrtnika. Prije dvije godine gotovo 120 obrtnica prošlo je mamografiju, a lani je više od stotinu obrtnika obavilo pregled prostate. Takve inicijative pokazuju stalnu brigu Udruženja za zdravlje svojih članova.

– Ne mogu skriti zadovoljstvo velikim odazivom na preventivni pregled kože, a najvažnije je da smo zahvaljujući akciji spasili ljudske živote. To je nešto na što sam ponosan. Udruženje treba nastaviti s ovakvim aktivnostima kako bi zaštitilo zdravlje svojih članova – poručio je Ivica Zanetti, predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Samo kombinacijom organiziranih akcija, edukacije i osobne odgovornosti možemo smanjiti smrtnost od melanoma i drugih oblika raka kože. Udruženje obrtnika grada Zagreba s udrugom “Zdravi pod suncem” akcijom je pokazalo primjer dobre prakse, koji može poslužiti drugima da ga primijene u svojem okruženju