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'IDEMO DO KRAJA'

Ako Hrvatska danas pobijedi, nitko u ovom kafiću neće platiti piće! Čuli smo se vlasnikom, za prolazak skupine ima novi plan

Pjesma i navijanje na ulicama Rotterdama uoči večerašnje utakmice između Hrvatske i Španjolske
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
17.06.2026.
u 11:31

Ako Hrvatska pobijedi – sve što se popije za vrijeme utakmice ide na račun kuće! Veliki ekran, dobra atmosfera i podrška Vatrenima – poručili su iz kafića na društvenim mrežama. Objava je postala viralna

Caffe Bar Time u Novakima organizirao je zajedničko praćenje utakmice Hrvatska–Engleska, koja se u Arlingtonu održava u 22 sata po hrvatskom vremenu, a njihova najava da će sva popijena pića biti na račun kuće ako Vatreni pobijede postala je viralna. – Ako Hrvatska pobijedi – sve što se popije za vrijeme utakmice ide na račun kuće! Veliki ekran, dobra atmosfera i podrška Vatrenima – poručili su iz kafića na društvenim mrežama. 

Foto: Facebook

Razgovarali smo s vlasnikom Nikolom Radovanićem koji je kazao kako je za goste priredio izvrsnu zabavu, a rekao nam je i kako je oduševljen činjenicom da je objava kafića postala toliko popularna. – Očekujem pobjedu Hrvatske, naravno, i spreman sam za potencijalni financijski gubitak. Obećati svima besplatnu cugu ako pobijedimo mi se činilo kao dobra ideja, pa sam to i učinio. Hrvatska do kraja! – rekao nam je Radovanić. 

Dodao je i kako je za večerašnje gledanje kupio 30 bengalki, pripremio je i stolove. Sve je spremno, ukratko, za praćenje velikog nogometnog spektakla. – I za ranijih prvenstava smo nešto priredili. Okretali smo janjce, imali smo fešte. A ako prođemo dalje skupinu? Neću sad otkrivati, ali imam u planu nešto – otkrio nam je Radovanić. 

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Pjesma i navijanje na ulicama Rotterdama uoči večerašnje utakmice između Hrvatske i Španjolske
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