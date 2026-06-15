VIDEO Zagrepčanka na parkingu na Vrbiku ubrala - krumpir! 'Kakvo je ovo održavanje?'

Vrbik ima problem. Želi biti rasadnik za Zrinjevac kao i Jakuševec za Čistoću, započela je svoj, video na TikToku korisnica pod imenom @tinakorr_. U njemu je ukazala na probleme koje kvart ima, a u dvominutnom uratku obišla je cijeli kvart i istaknula one najgore, na humorističan način ukazujući u kojim uvjetima žive stanovnici ovog kvarta.

– Jesmo li mi u gradu ili možda u prašumi? You never know. Jedan od glavnih problema u kvartu je da se ceste ne čiste – kazala je dok je pokazivala neočišćena parkirališna mjesta. Snimila je i kadrove obraslog raslinja uz igrališta i korov koji viri iz betona na nogostupu. U jednom trenutku, obišla je i parkiralište koje je toliko dugo neodržavano da je iz njega iskopala – krumpir.

– Znači, kaj je ovo, frende? Kakvo je ovo održavanje javnih površina? – upitala je, držeći biljku koju je prozvala Krumpirko. U nastavku videa, nastavila je obilaziti kvart, ali Krumpirka je iskoristila kao stativ za svoj mikrofon.

– Stojimo na jednoj lijepo uređenoj stazi. Ili možda ne? – kazala je, pokazujući na travu koja je počela rasti preko pješačke staze.

– Ako mislite da ovo možda snimamo u jesen zbog količine lišća koje je po cesti, ili ono tamo, varate se. Mi smo u šestom mjesecu 2026 – nastavila je. Na kraju videa Krumpirko joj se, kaže, raspao, a stanovnica Vrbika izrazila je nadu da će njen uradak vidjeti članovi mjesnog odbora. – To je to od mene i Krumpirka za sad. Nadam se da će i da će mjesni odbor učiniti neke radnje da se ovo riješi. Napokon – završila je.