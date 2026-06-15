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'JESMO LI U GRADU ILI PRAŠUMI?

VIDEO Zagrepčanka na parkingu na Vrbiku ubrala - krumpir! 'Kakvo je ovo održavanje?'

TikTok
Autori: Hana Ivković Šimičić, Večernji.hr
15.06.2026.
u 12:39

Jesmo li mi u gradu ili možda u prašumi? You never know, kazala je Zagrepčanka u videu koji je dosad prikupio veliki broj pregleda.

Vrbik ima problem. Želi biti rasadnik za Zrinjevac kao i Jakuševec za Čistoću, započela je svoj, video na TikToku korisnica pod imenom @tinakorr_. U njemu je ukazala na probleme koje kvart ima, a u dvominutnom uratku obišla je cijeli kvart i istaknula one najgore, na humorističan način ukazujući u kojim uvjetima žive stanovnici ovog kvarta. 

– Jesmo li mi u gradu ili možda u prašumi? You never know. Jedan od glavnih problema u kvartu je da se ceste ne čiste – kazala je dok je pokazivala neočišćena parkirališna mjesta. Snimila je i kadrove obraslog raslinja uz igrališta i korov koji viri iz betona na nogostupu. U jednom trenutku, obišla je i parkiralište koje je toliko dugo neodržavano da je iz njega iskopala – krumpir. 

@tinakorr_ @Možemo! jel ovo zelena politika za koju se zalažete u Zagrebu? #cistimozajedno #vrbik #zagreb #trnje ♬ original sound - Tina

– Znači, kaj je ovo, frende? Kakvo je ovo održavanje javnih površina? – upitala je, držeći biljku koju je prozvala Krumpirko. U nastavku videa, nastavila je obilaziti kvart, ali Krumpirka je iskoristila kao stativ za svoj mikrofon. 

–  Stojimo na jednoj lijepo uređenoj stazi. Ili možda ne? – kazala je, pokazujući na travu koja je počela rasti preko pješačke staze. 
– Ako mislite da ovo možda snimamo u jesen zbog količine lišća koje je po cesti, ili ono tamo, varate se. Mi smo u šestom mjesecu 2026 – nastavila je. Na kraju videa Krumpirko joj se, kaže, raspao, a stanovnica Vrbika izrazila je nadu da će njen uradak vidjeti članovi mjesnog odbora. – To je to od mene i Krumpirka za sad. Nadam se da će i da će mjesni odbor učiniti neke radnje da se ovo riješi. Napokon – završila je. 

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Osvrnuo se i na problem rješavanja sigurnosti. – Po meni je to dosta tendenciozno. Jedna traka je ukinuta kako bi se uspostavila biciklistička na Deželićevoj, kao što znate ona je doista korištena. Istina je da je napravljena na nogostupu i ako mene pitate, nisam sretan da se biciklističke staze rade na nogostupu, da se uzima prostor pješacima, da se, pogotovo u Donjem Gradu gdje ima dosta pješaka, stvara dodatna kolizija između pješaka i biciklista. Ako mene pitate, to rješenje nije konačno. Ali svakako je bolje nego što je bilo, ta ulica ima velik broj biciklista koja idu kroz nju u oba smjera – rekao je.

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