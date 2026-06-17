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OD DVA IGRAČA STVORITI JEDNOG

Legendarni Englez ima revolucionarnu ideju kako pobijediti Hrvatsku: Otkrio što bi Tuchel trebao napraviti

FA Cup - Fifth Round - Wolverhampton Wanderers v Liverpool
Foto: Chris Radburn/REUTERS
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
17.06.2026.
u 17:06

Owen je u reprezentativnoj karijeri odigrao 89 utakmica za englesku reprezentaciju i zabio 40 pogodaka. Igračka je legenda Liverpoola, a 2001. postao je četvrti Englez, nakon Stanleyja Matthewsa, Kevina Keegana i Bobbyja Charltona, koji je osvojio Zlatnu loptu

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata po hrvatskom vremenu igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu. Za obje reprezentacije ovo je najvažnija i na papiru najteža utakmica u skupini u kojoj su još Gana i Panama. Iako su taktike i momčadi već spremne, mnogi stručnjaci poput bivših nogometaša daju svoja predviđanja kako bi utakmica mogla izgledati. Veliki Michael Owen otišao je i korak dalje i rekao što bi on učinio da je na mjestu engleskog izbornika Thomasa Tuchela.

- Moj plan da Engleska osvoji Svjetsko prvenstvo možda zvuči radikalno, ali uključuje zamjenu trojice napadača iza Harryja Kanea već na poluvremenu. Znamo da će uvjeti u Sjevernoj Americi i Meksiku biti teški, što smo već vidjeli po visokim temperaturama. I Thomas Tuchel upozorio je da će utakmice biti spore i da bi ih u završnici mogli odlučiti njegovi 'posebni igrači' s klupe. Slažem se s njim, ovo Svjetsko prvenstvo osvojit će svježi napadači - napisao je u svom komentaru za Daily Mail pa nastavio:

Velika parada navijača Hrvatske u Dallasu

- Pa zašto ne bismo ubrzali stvari i iskoristili svoje najjače adute? Toliko se raspravlja o tome tko bi trebao igrati lijevo, tko u sredini, a tko desno. To je zato što na svim tim pozicijama imamo sjajne opcije. Moje rješenje - koristite ih sve! Ako Anthony Gordon počne lijevo, poruka za njega je: 'Zaboravi na čuvanje energije, imaš 45 minuta, daj sve od sebe i potpuno se istroši.'

Na poluvremenu tada ulazi Marcus Rashford. Od dva igrača praktički stvorite jednog. Takva rotacija ujedno znači da mogu ponovno igrati za nekoliko dana. Isto se može primijeniti i na poziciji desetke. Bez obzira na to počinje li Jude Bellingham ili Morgan Rogers, pošaljite ih s istom porukom - ne štedite se, dajte sve od sebe i donesite nam vodstvo - dodao je.

Owen je u reprezentativnoj karijeri odigrao 89 utakmica za englesku reprezentaciju i zabio 40 pogodaka. Igračka je legenda Liverpoola, a 2001. postao je četvrti Englez, nakon Stanleyja Matthewsa, Kevina Keegana i Bobbyja Charltona, koji je osvojio Zlatnu loptu - nagradu za najboljeg igrača svijeta. Ipak, u posljednjih nekoliko godina postao je puno poznatiji po ponekad pretjeranim kritikama prema igračima i klubovima.
Ključne riječi
Thomas Tuchel Michael Owen hrvatska nogometna reprezentacija Engleska nogometna reprezentacija SP 2026.

Komentara 2

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Avatar Balkansko-Poštenje
Balkansko-Poštenje
17:44 17.06.2026.

Legendarni Englez ima revolucionarnu ideju kako pobijediti Hrvatsku: Tuchel treba na teren poslati deset ili devet igrača da sve bude zanimljivije, poštenije i izjednačenije.

XY
XYZ52
17:44 17.06.2026.

Nema tu nikakvih revolucionarnih ideja: Engleska treba dati samo jedan gol vise nego Hrvatska da bi pobijedila.

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