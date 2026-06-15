FOTO Vatrogasci ugasili požar koji je izbio na kompleksu bivše tvornice Sljeme

Kako su ranije javili zagrebački vatrogasci, dogodio se požar na kompleksu bivše tvornice Sljeme u Sesvetama. Uzrok zasad nije poznat, a prema najnovijim informacijama, požar je ugašen. Gorio je otpad poput starog namještaja, guma za automobile i felgi na dva mjesta. Površine ove dvije lokacije su 30 metara kvadratnih. Trenutno se vrši raskapanje i dogašivanje, potvrdili su vatrogasci.

Požar u kompleksu Sljeme Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz Udruge Zelene i plave Sesvete na Facebooku nagađaju da se radi o paležu, iako ta informacija nije potvrđena. 'Ovo više nije samo palež već ugrožavanje prometa, željezničkog, cestovnog i ugrožavanje zdravlja ljudi, posebno astmatičara', napisali su. Ističu da su to 'požari koji se događaju svaki tjedan, obično nedjeljom predvečer'.

'Policija je izlazila više puta - ali ništa. Prije neka dva mjeseca su se pojavili su se neki anarhistički grafiti na silosima koji su najavljivali neke akcije. Danas je zatvorena glavna prometnica - ulica Ljudevita Posavskog na potezu sjever - jug. Ima li sve to veze jedno s drugim ne znamo ali je činjenica da sad možemo vidjeti neke naznake organiziranog činjenja svake nedjelje i najava grafitima', upozoravaju iz Udruge.

Podsjećamo, još smo ranije upozoravali na ozbiljne probleme u napuštenom kompleksu bivše mesne industrije Sljeme u Sesvetama, a upravo taj prostor ponovno je u središtu pozornosti nakon novog požara koji je izbio u nedjelju. Građani i udruge već godinama upozoravaju na opasnosti koje prijete zbog zapuštenih objekata, učestalih požara i ulazaka djece i mladih u derutne hale. 'Roditelji, opet ne znate gdje su vaša djeca! S ove pozicije već je bilo propadanja kroz trule azbestne ploče. Opetovano upozoravamo', poručili su tada iz udruge Zelene i plave Sesvete, ističući kako se ne smije čekati nova nesreća kako bi se reagiralo. Nekadašnji industrijski gigant na Livadarskom putu, koji se prostire na oko 130 tisuća četvornih metara, godinama propada. Udruge su tada upozorile kako se u zapuštenim objektima nalaze velike količine otpada i opasnih materijala, među kojima je i azbest. O tome možete više pročitati ovdje.