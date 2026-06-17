VIDEO Pogledajte kako je Trump ušetao među lidere na sastanku G7, dvoranom odjeknuo smijeh

Američki predsjednik Donald Trump ponovno se našao u središtu pozornosti tijekom summita skupine G7 održanog u francuskom gradu Évian-les-Bains. Na početku jutarnjeg sastanka posljednjeg dana summita izazvao je smijeh među okupljenim svjetskim čelnicima kada je, ulazeći u dvoranu, poručio: "Ja sam šef." Njegova opaska odmah je izazvala reakcije prisutnih, a francuski predsjednik Emmanuel Macron odgovorio mu je u šaljivom tonu upitavši ga kako se osjeća. Trump je kratko odgovorio: "Dobro, hvala."
Prema izvješćima sa summita, američki predsjednik tijekom trodnevnog okupljanja bio je vidljivo dobro raspoložen. Na sastanak je stigao nakon što je postignut dogovor o okončanju sukoba s Iranom, a posljednjih je dana obilježio i svoj 80. rođendan. Za razliku od prethodnog summita G7 održanog u Kanada, koji je Trump napustio prije završetka, ovoga puta ostao je do kraja sastanka te podržao završnu deklaraciju skupa.
“I’m the boss.” 🤣— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026
— @POTUS arrives for a working session at the G7 summit in France pic.twitter.com/BvAamZo0sD
Ovogodišnji summit G7 okupio je čelnike sedam vodećih svjetskih gospodarstava - Sjedinjene Američke Države, Japan, Njemačka, Francuska, Ujedinjena Kraljevina, Italija i Kanada. Među posebnim gostima ove godine našli su se i Ahmed al-Sharaa, katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani, predsjednik Ujedinjeni Arapski Emirati Mohamed bin Zayed Al Nahyan, indijski premijer Narendra Modi, egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi, brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva, južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung te predsjednik Kenija William Ruto. Poziv je bio upućen i saudijskom prijestolonasljedniku Mohammed bin Salman, no on je svoj dolazak otkazao zbog ranije preuzetih obveza.FOTO Rafael Nadal, LeBron James, Andrej Plenković te brojni drugi poznati okupili se na reviji ove Hrvatice
Sve pudlice oko njega!