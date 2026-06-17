VIDEO Pogledajte kako je Trump ušetao među lidere na sastanku G7, dvoranom odjeknuo smijeh

Američki predsjednik Donald Trump ponovno se našao u središtu pozornosti tijekom summita skupine G7 održanog u francuskom gradu Évian-les-Bains. Na početku jutarnjeg sastanka posljednjeg dana summita izazvao je smijeh među okupljenim svjetskim čelnicima kada je, ulazeći u dvoranu, poručio: "Ja sam šef." Njegova opaska odmah je izazvala reakcije prisutnih, a francuski predsjednik Emmanuel Macron odgovorio mu je u šaljivom tonu upitavši ga kako se osjeća. Trump je kratko odgovorio: "Dobro, hvala."

Prema izvješćima sa summita, američki predsjednik tijekom trodnevnog okupljanja bio je vidljivo dobro raspoložen. Na sastanak je stigao nakon što je postignut dogovor o okončanju sukoba s Iranom, a posljednjih je dana obilježio i svoj 80. rođendan. Za razliku od prethodnog summita G7 održanog u Kanada, koji je Trump napustio prije završetka, ovoga puta ostao je do kraja sastanka te podržao završnu deklaraciju skupa.

“I’m the boss.” 🤣



— @POTUS arrives for a working session at the G7 summit in France pic.twitter.com/BvAamZo0sD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

Ovogodišnji summit G7 okupio je čelnike sedam vodećih svjetskih gospodarstava - Sjedinjene Američke Države, Japan, Njemačka, Francuska, Ujedinjena Kraljevina, Italija i Kanada. Među posebnim gostima ove godine našli su se i Ahmed al-Sharaa, katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani, predsjednik Ujedinjeni Arapski Emirati Mohamed bin Zayed Al Nahyan, indijski premijer Narendra Modi, egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi, brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva, južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung te predsjednik Kenija William Ruto. Poziv je bio upućen i saudijskom prijestolonasljedniku Mohammed bin Salman, no on je svoj dolazak otkazao zbog ranije preuzetih obveza.