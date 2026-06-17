Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Ovo je sastav Hrvatske za Englesku! Jedan veznjak nametnuo se Daliću, promjene i u napadu
FOTO Hrvati osvojili ulice Dallasa: Pogledajte više od 100 fotografija mega slavlja
Ivica drži restoran u centru Alexandrije: Amerikanci obožavaju balkansku kuhinju, a po meso idemo kod Amiša
Hrvati su Englezima noćna mora, sjećanje na Moskvu prati ih i osam godina poslije
FOTO Ovako je izgledala najveća pobjeda u povijesti vatrenih. Pogledajte lica Modrića i Dalića
Engleska mijenja obranu i krila: poznat sastav za Hrvatsku
Davor Šuker: Engleska je favorit, Hrvatska ima malo novca
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MACRON ODMAH ODGOVORIO

VIDEO Pogledajte kako je Trump ušetao među lidere na sastanku G7, dvoranom odjeknuo smijeh

THE CANADIAN PRESS 2026-06-17
Foto: Christopher Katsarov
1/9
VL
Autor
Večernji.hr
17.06.2026.
u 16:34

Prema izvješćima sa summita, američki predsjednik tijekom trodnevnog okupljanja bio je vidljivo dobro raspoložen

Američki predsjednik Donald Trump ponovno se našao u središtu pozornosti tijekom summita skupine G7 održanog u francuskom gradu Évian-les-Bains. Na početku jutarnjeg sastanka posljednjeg dana summita izazvao je smijeh među okupljenim svjetskim čelnicima kada je, ulazeći u dvoranu, poručio: "Ja sam šef." Njegova opaska odmah je izazvala reakcije prisutnih, a francuski predsjednik Emmanuel Macron odgovorio mu je u šaljivom tonu upitavši ga kako se osjeća. Trump je kratko odgovorio: "Dobro, hvala."

Prema izvješćima sa summita, američki predsjednik tijekom trodnevnog okupljanja bio je vidljivo dobro raspoložen. Na sastanak je stigao nakon što je postignut dogovor o okončanju sukoba s Iranom, a posljednjih je dana obilježio i svoj 80. rođendan. Za razliku od prethodnog summita G7 održanog u Kanada, koji je Trump napustio prije završetka, ovoga puta ostao je do kraja sastanka te podržao završnu deklaraciju skupa.

Ovogodišnji summit G7 okupio je čelnike sedam vodećih svjetskih gospodarstava - Sjedinjene Američke Države, Japan, Njemačka, Francuska, Ujedinjena Kraljevina, Italija i Kanada. Među posebnim gostima ove godine našli su se i Ahmed al-Sharaa, katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani, predsjednik Ujedinjeni Arapski Emirati Mohamed bin Zayed Al Nahyan, indijski premijer Narendra Modi, egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi, brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva, južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung te predsjednik Kenija William Ruto. Poziv je bio upućen i saudijskom prijestolonasljedniku Mohammed bin Salman, no on je svoj dolazak otkazao zbog ranije preuzetih obveza.
FOTO Rafael Nadal, LeBron James, Andrej Plenković te brojni drugi poznati okupili se na reviji ove Hrvatice
THE CANADIAN PRESS 2026-06-17
1/33
Ključne riječi
Europa summit G7 Donald Trump

Komentara 6

Pogledaj Sve
AG
Agram1960
17:31 17.06.2026.

Sve pudlice oko njega!

VR
Vrapčanac
16:46 17.06.2026.

I nitko, baš nitko nije rekao da Trump nije šef. Realno pokazao je da je koliko god lijevi mediji to pokušali sakriti.

Avatar Next Level
Next Level
17:28 17.06.2026.

No, you just gave 300bn$ to Iran! 🤣🤣🤣🤣

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!