Impresivne cvjetne kreacije predstavile na Floraartu, nagrađen je i "Zdenac života"

Područje zagrebačkog jezera Bundek i ove je godine pretvoreno u čudesnu cvjetnu oazu prošaranu živopisnom paletom boja i uzoraka. Za impresivan prizor bilo je zaslužno jubilarno, 60. izdanje Floraarta, najveće i najznačajnije hortikulturne manifestacije u Hrvatskoj, a izložba koja se sredinom svibnja održavala na 300 tisuća četvornih metara parka okupila je oko 140 domaćih i stranih izlagača. Ulaz je bio besplatan, a posjetitelji su mogli uživati i u bogatom programu koji je uključivao kreativne radionice, stručna predavanja, koncerte te posebne sadržaje za djecu.

Na natjecanju cvjetnih instalacija organiziranom u sklopu manifestacije i ove su godine sudjelovale članice Sekcije florista Udruženja obrtnika grada Zagreba, čija je instalacija nazvana "Zdenac života" u iznimno jakoj konkurenciji osvojila zavidno drugo mjesto. Tema ovogodišnjeg Floraarta bila je "Voda – izvor života", a naglasila je važnost prilagodbe klimatskim promjenama odabirom biljnih vrsta otpornijih na sušu i vremenske izazove kao i očuvanje tog dragocjenog resursa.

– Zadovoljne smo. Konkurencija je ove godine bila jaka i drugo mjesto je sjajan uspjeh – rekla je Josipa Čuvalo, pročelnica Sekcije florista.

Podršku im je dao i predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zanetti, koji se sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem i talijanskim veleposlanikom Paolom Trichilom, predstavnikom zemlje partnera ovogodišnjeg Floraarta, fotografirao ispred instalacije "Zdenac života".

U sklopu manifestacije tradicionalno se održao i Kup florista Hrvatske. Nagrada pobjedniku je i nastup na Europskom kupu florista koji će u travnju iduće godine ugostiti španjolska Murcia.

– Teme ovogodišnjeg natjecanja bili su secesijsko razdoblje i povijest Zagreba. Sudionici su morali izraditi paravan u secesijskom stilu te haljinu za djevu s Manduševca, ali i ukras za mladenku – objasnila je poznata zagrebačka floristica Rafaela Petrinić, suorganizatorica natjecanja ispred Hrvatske obrtničke komore.

Odlično treće mjesto osvojila je pročelnica Sekcije florista Josipa Čuvalo, koja nije mogla skriti emocije.

– Ovo je još jedna potvrda učenja i ulaganja u sebe, pokazatelj da se ustrajnost isplati. Konkurencija je bila jaka, sve su kolegice izradile izuzetne kreacije i doista su odlučivali detalji. Iskreno sam iznenađena, ali i uzbuđena zbog nagrade – kazala je.

Drugo mjesto osvojila je Anita Kerezsi, a pobjednica natjecanja je Nikolina Šarar Žvanović, obrtnica iz Novog Vinodolskog.

– Puno mi znače ne samo pehar i titula nego i to što sam sama sebi dokazala da se vrijednim i predanim radom iz dana u dan može rasti te da se isplati učiti bez obzira na godine. Natjecanje je bilo izazovno, pravi "roller coaster" emocija. Jer koliko god mi bili spremni, uvijek vas nešto iznenadi. Zna biti veoma stresno, vremenski smo limitirani i treba se jako koncentrirati – istaknula je.

Kao pobjednica nacionalnog natjecanja, iduće će godine sudjelovati na Europa Cup Floral Art u Španjolskoj.

– Dobila sam čast i priliku da predstavljam našu zemlju u Murciji, a mogu obećati da ću ponovno dati sve od sebe – poručila je Nikolina Šarar Žvanović.