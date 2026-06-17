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PARKIRAJU IM SE PO NOGOSTUPU

Nakon prosvjeda u ulici Dugi dol, Tomašević poručio: 'Ono što predlažu stanari nije moguće'

Zagreb: Prosvjed stanovnika ulice Dugi dol zbog prometnog kolapsa i sigurnosti građana
Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
17.06.2026.
u 15:29

– Nije moguće da po standardima koji su zakonski definirani tamo bude i dvosmjerna ulica i red parkiranih automobila i nogostup. Širina svega toga je propisana zakonom. A ulica ne može biti niti jednosmjerna jer je slijepa – rekao je.

Jučer su prosvjedovali nezadovoljni stanovnici ulice Dugi dol koja je slijepa i dvosmjerna ulica u kojoj se nalazi Sveučilišna klinika Vuk Vrhovec, nedaleko je i Klinička bolnica Merkur, a vozači iz cijele Hrvatske već gotovo 20 godina nogostup ispred njihovih dvorišta koriste kao parkirališna mjesta.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević upitan je što se planira učiniti. – Mene zanima kako bi stanari riješili to pitanje jer zakonski nije moguće ono što su predložili, ako sam dobro shvatio što su predložili. Nije moguće da po standardima koji su zakonski definirani tamo bude i dvosmjerna ulica i red parkiranih automobila i nogostup. Širina svega toga je propisana zakonom. A ulica ne može biti niti jednosmjerna jer je slijepa. Gradski ured za promet se treba time pozabaviti – rekao je Tomašević. 
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Zagreb: Prosvjed stanovnika ulice Dugi dol zbog prometnog kolapsa i sigurnosti građana
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Ključne riječi
parking promet Tomislav Tomašević Dugi dol Zagreb

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