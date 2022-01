Žena koju je bivši suprug zatočio u zagrebačkim Dugavama: Molim institucije da mi više ne pomažu

Prošle je subote u zagrebačkim Dugavama nastala talačka kriza kada je 43-godišnji muškarac u stanu zatočio svoju bivšu suprugu i njihovo dvoje malodobno djece. U razgovoru za Novu TV žena je otkrila pozadinu cijelog incidenta.

- Problem traje već godinu i pol, zapravo. Otkad sam se vratila iz sigurne kuće s djecom. Bivši suprug mi je u nekom trenu prijetio pištoljem. Poslije toga je pokušao samoozljeđivanje ispred moje zgrade istim tim pištoljem. Zatim sam ga prijavila za ugradnju GPS uređaja u auto radi čega je opet priveden. Nakon dva mjeseca je opet pušten tad je konstantno kršio mjere zabrane približavanja - ispričala je te kazala kako vlasti nisu uvijek pravoodobno postupale.

- 3. siječnja su mi je rečeno da ako nema tragova provale u stan, da sam ga vjerojatno ja pustila. Ako nisam ja, da su ga vjerojatno djeca pustila. Iako smo mi spavali u sobi, a on je bio u stanu. Nakon toga, s obzirom da je prijetio da će odvrnuti plinsku bocu molila sam policiju da dođe sa mnom u stan provjeriti je li sve u redu u stanu pa su mi rekli da pošaljem mamu od 75 godina da provjeri je li sve u redu s plinskom bocom i je li možda postavio bombu ili nešto slično - dodala je.

Kako je kazala, nije znala da je njen bivši suprug pušten na slobodu u prosincu jer ju nitko nije obavijestio jer bi inače poduzela neke mjere kao što je to radila i ranije. Dan prije samog incidenta nazvala je policiju jer je dobila informaciju da je bivši suprug viđen na ulazu, no na telefonu su joj kazali kako inspektor koji vodi cijeli slučaj nije na poslu te da nazove drugi dan.

- cijelo vrijeme me strah, ali jednostavno sam se već navikla na to da mogu računati samo na sebe. Idući dan je bio pred vratima i čim sam ja otvorila vrata, on je upao u stan - kazala je.

- U zadnjih godinu i pol slala sam prigovore policijskoj postaji, MUP-u, na ruke ministru Božinoviću, Poliklinici, Centru za socijalnu skrb, sudovima... Odgovori su uvijek isti, da nije bilo propusta, da je sve rađeno prema zakonu - kazala je.

Zbog cijele situacije priznala je kako misli da od institucija nema nikakave pomoći. Trenutno se protiv njega vodi pet postupaka, od kojih jedan traje godinu i četiri mjeseca, a drugi nisu ni započeli.

- Centar za socijalnu skrb je upoznat apsolutno sa svime. Ako je moguće, ovim putem bih ih zamolila da mi odgovore na pitanje zašto se ne pojavljuju na ročištima i zašto su na sudu tražili za njega ukidanje mjera zabrane približavanja uz obrazloženje da bi mu trebalo ukinuti mjere zabrane prilaska u odnosu na djecu jer su djeca navikla živjeti u poremećenim odnosima - objasnila je.

- Ne vjerujem institucijama, čak ih molim da mi više ne pomažu - kazala je očajna majka.

