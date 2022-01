Medicinska sestra uhvatila pacijente u ljubavnom klinču, intervenirala policija: 'Zapamtit ćeš me k***o!'

Dvoje pacijenata, 34-godišnji Zagrepčanin i 39-godišnja Splićanka, prepustili su se sirovim strastima u sobama KBC-a Sestre Milosrdnice kada ih je na djelu uhvatila medicinska sestra.

Nakon što ih je uhvatila u potpunosti gole, par je počeo vrijeđati medicinsku sestru jer ih je upozorila da bi mogli biti izbačeni s odjela, a cijeloj situaciji je morala intervenirati i policija, javlja Jutarnji list.

Osim samog nedjela, protiv 34-godišnjaka je podnesen i optužni prijedlog jer je liječnici koja je pristigla na poziv sestre kazao: ''Ti ćeš biti kriva kad ću morati ležati 19 mjeseci u zatvoru, zapamtit ćeš me k***o. Tužit ću vas!''

I Splićanka je počela vrijeđati liječnicu, govoreći joj: ''J***m ti mater k***o jedna, ti ćeš nas izbaciti.''

Dvojac je odveden u policijsku postaju, a Općinski sud ih je nedavno kaznio svakog sa 600 kuna te im naložio plaćanje po 200 kuna sudskih troškova. Medicinska sestra na sudu je svjedočila pa ispričala što se dogodilo tog dana.

- Bilo je to prošle godine. Oni su bili u potpunosti goli. Rekla sam im da je to zabranjeno u prostoru bolnice jer da time krše kodeks te da će biti disciplinski otpušteni. Počeli su na to negodovati i vikati. Pa je došla doktorica, a pacijenti su je vrijeđali. Oboje su bili izrazito agresivni. Cijeli odjel je čuo buku pa su se drugi pacijenti uznemirili. Pozvale smo zaštitare, a potom i policiju, s kojima su napustili bolnicu - kazala je.

Svjedočila je liječnica koju je medicinska sestra pozvala u pomoć.

- Uzela sam njihove povijesti bolesti. Vidjela sam da su dva dana prije toga došli na liječenje. Pa sam otišla do njih i pozvala ih u ambulantu. On je bio izrazito agresivan, a oboje su me i vrijeđali - ispričala je liječnica.

