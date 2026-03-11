Za žene na menadžerskim pozicijama još postoji prostora za napredak

Zagrebačka burza (ZSE) jedna je od više od 100 burzi članica inicijative "Zazvoni za ravnopravnost spolova/Ring the Bell for Gender Equality", kojoj je cilj skrenuti pažnju na važnu ulogu poslovnog sektora u unaprjeđenju ravnopravnosti spolova, a u svrhu postizanja ciljeva održivog razvoja i podizanja svijesti o načelima osnaživanja žena.

Događanje se odvilo u suradnji s Global Compact mrežom Hrvatska, lokalnom mrežom globalne inicijative za korporativnu održivost UN Global Compact, te Talijansko-hrvatskom gospodarskom komorom. Zvonom su zazvonili predsjednica uprave ZSE-a Ivana Gažić, izvršna direktorica Global Compact mreže Hrvatska Ana Pašiček, Alessandro Masotti iz Zagrebačke banke, Nataša Mlakar iz Privredne banke Zagreb, Stjepan Orešković iz Bosqara, Magdalena Soljakova iz Međunarodne financijske korporacije (IFC) i Andrea Perkov iz Talijansko-hrvatske gospodarske komore.

Gažić je rekla da, nažalost, u poslovnom svijetu nije uočila neke značajnije promjene kada je riječ o broju žena na upravljačkim pozicijama. Pritom je iznijela podatak da na Zagrebačkoj burzi, koja ima više od 80 izdavatelja, njih više od 50 posto nema niti jednu ženu u upravi. Pašiček je poručila da je gospodarstvo snažnije kada svi imaju jednake prilike sudjelovati i doprinositi. "Rodna ravnopravnost nije samo društvena vrijednost već i važan faktor uspješnog i održivog poslovanja", istaknula je.

Soljakova je skrenula pažnju na izvješće Grupe Svjetske banke, koje je pokazalo da na globalnoj razini oko 53 posto žena sudjeluje u radnoj snazi, dok kod muškaraca to iznosi oko 80 posto. Također, i dalje je prisutan značajan jaz u plaćama između žena i muškaraca, a žene su također podzastupljene na upravljačkim pozicijama, upozorila je.

Ostali govornici istaknuli su važnost žena u njihovim organizacijama, pozitivne pomake kada je riječ o ženama na menadžerskim pozicijama, no i prostor za napredak koji još postoji po tom pitanju. Orešković je pritom rekao da su žene na upravljačkim pozicijama u Bosqaru nešto "normalno i prirodno" te da mu je pomalo i nelagodno uopće pričati o tome.