Dali Trumpu po milijardu dolara za Odbor za mir, a on im priredio rat

Trumpov Odbor za mir, Board of Peace (BoP), iskamčio je od država Perzijskog zaljeva preko 4 milijarde dolara za ideju stvaranja mira, obnove i prosperiteta na Bliskom istoku, a onda im u nekoliko dana organizirao razarajući i sasvim nepotrebni rat na njihovu tlu, nebu i moru. Taj Odbor za mir, koji je od početka izgledao pomalo čudno, nakon najnovijeg Trumpovog rata protiv Irana zaista izgleda kao jedna od najvećih političko-diplomatskih prevara u ovom stoljeću. Pošto je Trump tek ušao u drugu godinu drugog mandata, i tek je započeo svoju metamorfozu iz samoproglašenog mirotvorca u razornog ratnika, bilo bi preuranjeno reći da će ovo ostati najveća prevara stoljeća, no svakako jest dosad neviđena prevara. Američkim saveznicima u Perzijskom zaljevu Trump je isisao milijarde iz bogatih džepova, obećao mir, a zauzvrat su im se na glavu sručile rakete i kamikaze-dronovi iz Irana, ispaljeni u znak odmazde iranskog režima na američko-izraelske napade koji su tom režimu i tom iranskom narodu ubili vrhovnog vođu, ajatolaha Hamneija.