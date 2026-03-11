Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Dali Trumpu po milijardu dolara za Odbor za mir, a on im priredio rat

DC: U.S. President Trump Returns to White House
Samuel Corum - Pool via CNP
11.03.2026. u 07:55

Američkim saveznicima u Perzijskom zaljevu Trump je isisao milijarde iz bogatih džepova, obećao mir, a zauzvrat su im se na glavu sručile rakete i kamikaze-dronovi iz Irana

Trumpov Odbor za mir, Board of Peace (BoP), iskamčio je od država Perzijskog zaljeva preko 4 milijarde dolara za ideju stvaranja mira, obnove i prosperiteta na Bliskom istoku, a onda im u nekoliko dana organizirao razarajući i sasvim nepotrebni rat na njihovu tlu, nebu i moru. Taj Odbor za mir, koji je od početka izgledao pomalo čudno, nakon najnovijeg Trumpovog rata protiv Irana zaista izgleda kao jedna od najvećih političko-diplomatskih prevara u ovom stoljeću. Pošto je Trump tek ušao u drugu godinu drugog mandata, i tek je započeo svoju metamorfozu iz samoproglašenog mirotvorca u razornog ratnika, bilo bi preuranjeno reći da će ovo ostati najveća prevara stoljeća, no svakako jest dosad neviđena prevara. Američkim saveznicima u Perzijskom zaljevu Trump je isisao milijarde iz bogatih džepova, obećao mir, a zauzvrat su im se na glavu sručile rakete i kamikaze-dronovi iz Irana, ispaljeni u znak odmazde iranskog režima na američko-izraelske napade koji su tom režimu i tom iranskom narodu ubili vrhovnog vođu, ajatolaha Hamneija.

Ključne riječi
odbor za mir Donald Trump

Komentara 2

Pogledaj Sve
JO
jocoudriga
08:24 11.03.2026.

Koliko je Šuica dala?

AO
AP_OzemPični
08:05 11.03.2026.

Svevu vezi tog lika je prevara i laž.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!