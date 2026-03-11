FOTO Ova žena istetovirala je Houdekov portret preko cijele nadlaktice te je tvrdila da je on jedini pravi muškarac

- On se specijalizirao za tetovaže portreta s fotografija. Boljelo je jako, ali sve sam izdržala. Jacques me oduševljava i kao pjevač, ali i kao muškarac. Jako je jednostavan i s njim mogu razgovarati o svemu. Inače ne bih ovo nikad ni napravila - kazala je Jagoda tada za 24 sata.
Nakon toga došla je na njegov koncert i Jacquesu ponosno pokazala tetovažu, a glazbenik je bio - malo je reći - oduševljen! Nije mogao vjerovati da ima tako vjernu obožavateljicu koja je spremna do kraja života imati njegov lik na svojoj ruci.