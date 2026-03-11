FOTO Ova žena istetovirala je Houdekov portret preko cijele nadlaktice te je tvrdila da je on jedini pravi muškarac

U lipnju 2015. godine domaću javnost je iznenadila vjerna obožavateljica glazbenika Jacquesa Houdeka koji je "na poklon" dobio ni više ni manje nego tetovažu!
U lipnju 2015. godine domaću javnost je iznenadila vjerna obožavateljica glazbenika Jacquesa Houdeka koji je "na poklon" dobio ni više ni manje nego tetovažu!
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Njegova "vatrena navijačica" i velika obožavateljica Jagoda Haramina iznenadila je glazbenika originalnom tetovažom uoči njegova koncerta.
Njegova "vatrena navijačica" i velika obožavateljica Jagoda Haramina iznenadila je glazbenika originalnom tetovažom uoči njegova koncerta.
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Ovo je jedan od najpoznatijih hrvatskih primjera kako zapečatiti odanost nekom poznatom i popularnom - do kraja života.
Ovo je jedan od najpoznatijih hrvatskih primjera kako zapečatiti odanost nekom poznatom i popularnom - do kraja života.
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Jagoda je, među ostalim, istetovirala čak nekoliko njegovih tetovaža, a najpoznatija je ona na lijevoj nadlaktici.
Jagoda je, među ostalim, istetovirala čak nekoliko njegovih tetovaža, a najpoznatija je ona na lijevoj nadlaktici.
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Glazbenika ova obožavateljica obožava još od 2002. i pjesmu "Čarolija", a još od tada bila joj je najveća želja upoznati talentiranog Jacquesa.
Glazbenika ova obožavateljica obožava još od 2002. i pjesmu "Čarolija", a još od tada bila joj je najveća želja upoznati talentiranog Jacquesa.
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Čak je u jednom tjedniku i osvojila nagradu - upoznavanje s omiljenom poznatom osobom, ali na žalost, snovi joj se tada nisu ostvarili jer je baš taj dan završila u bolnici zbog jednog zahvata.
Čak je u jednom tjedniku i osvojila nagradu - upoznavanje s omiljenom poznatom osobom, ali na žalost, snovi joj se tada nisu ostvarili jer je baš taj dan završila u bolnici zbog jednog zahvata.
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Jagoda je devet godina kasnije ipak uspjela upoznati glazbenika, a tom mu je trenutku odlučila posvetiti ogromnu tetovažu na lijevoj nadlaktici.
Jagoda je devet godina kasnije ipak uspjela upoznati glazbenika, a tom mu je trenutku odlučila posvetiti ogromnu tetovažu na lijevoj nadlaktici.
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
U studio za tetoviranje otišla je kada je čula da će glazbenik održati koncert u Ivancu.
U studio za tetoviranje otišla je kada je čula da će glazbenik održati koncert u Ivancu.
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Portal 24 sata tada je pisao kako je Jagoda nazvala prijatelja, inače tattoo majstora i kazala mu da joj pronađe mjesto u rasporedu zato što ima neodgodivu i hitnu situaciju.
Portal 24 sata tada je pisao kako je Jagoda nazvala prijatelja, inače tattoo majstora i kazala mu da joj pronađe mjesto u rasporedu zato što ima neodgodivu i hitnu situaciju.
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
- On se specijalizirao za tetovaže portreta s fotografija. Boljelo je jako, ali sve sam izdržala. Jacques me oduševljava i kao pjevač, ali i kao muškarac. Jako je jednostavan i s njim mogu razgovarati o svemu. Inače ne bih ovo nikad ni napravila - kazala je Jagoda tada za 24 sata.
- On se specijalizirao za tetovaže portreta s fotografija. Boljelo je jako, ali sve sam izdržala. Jacques me oduševljava i kao pjevač, ali i kao muškarac. Jako je jednostavan i s njim mogu razgovarati o svemu. Inače ne bih ovo nikad ni napravila - kazala je Jagoda tada za 24 sata.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Share
Podijeli
Nakon toga došla je na njegov koncert i Jacquesu ponosno pokazala tetovažu, a glazbenik je bio - malo je reći - oduševljen! Nije mogao vjerovati da ima tako vjernu obožavateljicu koja je spremna do kraja života imati njegov lik na svojoj ruci. 
Nakon toga došla je na njegov koncert i Jacquesu ponosno pokazala tetovažu, a glazbenik je bio - malo je reći - oduševljen! Nije mogao vjerovati da ima tako vjernu obožavateljicu koja je spremna do kraja života imati njegov lik na svojoj ruci. 
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Seper/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: miletito
Share
Podijeli
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/