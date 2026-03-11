Na pomolu veliki dogovor: Sprema se suradnja Ukrajine i zemlje Bliskog istoka

Iranski napadi na susjedne zemlje Zaljeva pokrenuli su utrku za vojnom opremom, posebice za obranom od balističkih projektila i dronova tipa Shahed. Sustavi protuzračne obrane poput američkih Patriota koštaju milijune dolara, a to ih čini neodrživim načinom obaranja masovno proizvedenih jeftinih dronova. S obzirom na to, mnoge se zemlju okreću Ukrajini. Ukrajinska obrambena industrija sklopila je ugovor o kupnji presretačkih projektila sa saudijskom tvrtkom, doznao je Kyiv Independent, a jedan izvor rekao je da Rijad i Kijev pregovaraju o zasebnom "velikom ugovoru“ za oružje koji bi mogao biti finaliziran ovaj tjedan. Govoreći o ugovoru za ukrajinske presretačke projektile, drugi je izvor pojasnio kako saudijski proizvođač oružja djeluje kao lokalni posrednik.

Iran je pokrenuo val napada Shahed dronovima nakon nakon napada SAD-a i Izraela koji su započeli krajem veljače. Izraelska protuzračna obrana uvelike se oslanja na Iron Dome, dok države Zaljeva ovise o korejskim sustavima Cheongung-II te američkim THAAD i Patriot sustavima. Streljivo za takve sustave protuzračne obrane skupo je, a Ukrajinci zbog toga mogu istaknuti vrijednost svojih jeftinih presretačkih dronova.

"Ukrajina nikada nije imala toliko projektila za odbijanje napada. Samo u protekla tri dana potrošeno je više od 800“, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 5. ožujka. Kasnije toga dana, otkrio je kako je dobio zahtjev SAD-a za konkretnu podršku u obrani od Shaheda u regiji Bliskog istoka. "Naredio sam da se osiguraju potrebna sredstva i osigura prisutnost ukrajinskih stručnjaka koji mogu jamčiti potrebnu sigurnost", otkrio je.

Bohdan Popov, glavni analitičar tvrtke za međunarodno oružje u Ukrajini, istaknuo je: "S onim što se događa u Iranu, mnoge države Zaljeva zainteresirane su za izvoz iz Ukrajine ili za kupnju tehnologije ili za angažiranje ukrajinskih instruktora. Ali koliko znam, još nije donesena odluka o izvozu bilo čega, ali veleposlanici država Zaljeva već su se obratili našoj vladi da započnu pregovore.“

Ukrajina je tijekom rata strogo kontrolirala izvoz oružja, a vlast je bila posebno zabrinuta zbog mogućnosti da tehnologija presretača procuri u inozemstvo. Kada je riječ o Bliskom istoku, Ukrajinu brine utjecaj Rusije u regiji. Saudijska Arabija i Rusija, primjerice, u prosincu su potpisale sporazum o bezviznom putovanju.