Uz Epsteina su bila dvojica ključnih pomoćnika: Oni još uvijek kontroliraju njegovu cjelokupnu imovinu

Računovođa i knjigovođa Richard Kahn te odvjednik Darren Indyke jedini su izvršitelji ostavine Jeffreya Epsteina, kontrolirajući svu njegovu imovinu i posjede. U sklopu istrage o Epsteinovoj mreži, dvojac je pozvan na svjedočenje. Kahn se pojavljuje u srijedu, dok Indyke treba svjedočiti 19. ožujka. Kako bi otkrio više o ulozi koju su ova dva čovjeka navodno imala u Epsteinovu životu te nakon njegove smrti, BBC je razgovarao s ljudima povezanima s istragama, pregledao dokumente iz više sudskih postupaka te analizirao najnoviji materijal objavljen u Epsteinovim dosjeima.

Vrijednost Epsteinove ostavine i dalje nije jasna, no procijenjena je na otprilike 635 milijuna dolara u vrijeme njegove smrti. Epstein je Indykea i Kahna imenovao suizvršiteljima u kolovozu 2019., samo dva dana prije nego što je umro u zatvoru. U svojoj ulozi izvršitelja, Indyke i Kahn dogovorili su pakete odštete isplaćene preživjelima i uključili uvjete koji su sprječavali preživjele koji su prihvatili sredstva da poduzmu daljnje pravne postupke protiv njih osobno.

Sudski podnesci tvrde da su Indyke i Kahn imali ovlast potpisivanja gotovo svih računa koje je Epstein držao, što je značilo da su bili ovlašteni za transakcije. Također, pomagali su u vođenju više Epsteinovih korporacija od kojih su neke, prema sudskim podnescima, postojale isključivo u svrhu njegove operacije trgovine ljudima radi seksualnog iskorištavanja. Kahnov odvjetnik rekao je za BBC da "nema osnove za takve tvrdnje“ te da Epsteinovi poslovi nisu služili za prikrivanje njegovih aktivnosti.

Američki zastupnik Suhas Subramanyam, član Odbora za nadzor Zastupničkog doma, rekao je da bi njih dvojica mogla biti najbolji ljudi za razgovor oko toga kako je Epstein upravljao svojim poslovima. "Svakako su žrtve spominjale njih kao ljude koji su bili svjesni nekih Epsteinovih zločina, ne samo financijskih poslova, nego čak i trgovine ljudima radi seksualnog iskorištavanja“, rekao je. Indyke i Kahn zanijekali su bilo kakvo krivovodstvo u svojim interakcijama s Epsteinom i ne suočavaju se s kaznenim optužbama.

"Nijedan sudac ni na jednom sudu nigdje nikada nije utvrdio da su gospodin Indyke ili gospodin Kahn počinili bilo kakvo krivovodstvo bilo koje vrste“, rekao je Daniel Weiner, Indykeov odvjetnik, te dodao: "Nijedna žena nikada nije optužila ni jednog od njih da je počinio seksualno zlostavljanje ili svjedočio seksualnom zlostavljanju, niti je ikada tvrdila da je njima prijavila bilo kakvu optužbu za Epsteinovo zlostavljanje." Indyke i Kahn dostavili su Odboru za nadzor Zastupničkog doma tisuće stranica dokumenata, fotografija i drugih materijala, prema Indykeovom odvjetniku.

Indyke i Kahn navodno su, između ostaloga, koristili jednu Epsteinovu tvrtku za ispisivanje čekova mladim ženama ili odvjetniku za imigraciju koji je pomagao prokrijumčarenim ženama da ostanu u SAD-u. Indyke je, također, navodno ponavljao isplate gotovine koje su naizgled bile osmišljene da osiguraju osuđenom seksualnom prijestupniku sredstva bez aktiviranja bankovnih zahtjeva za izvještavanje. Prema sudskim podnesima, podizao je po 7500 dolara svaki put, što je bankovni limit za isplate. Indykeov odvjetnik Daniel Weiner rekao je: "Gospodin Indyke i gospodin Kahn odbacuju sve te tvrdnje, uključujući bilo kakve optužbe za krivnju, odgovornost, krivovodstvo ili štetu bilo koje vrste.“

Epstein je, piše BBC, neke od žena koje je prokrijumčario iz inozemstva poticao da pronađu američkog državljanina za brak, često i drugu ženu, kako bi osigurao da mogu ostati u zemlji. "Mislim da je vrijeme da pronađeš američku djevojku“, napisao je Epstein u e-mailu neimenovanoj ženi u ožujku 2013. "Istospolni brak bit će najbrži način za zelenu kartu. Daleko najbrži.“ Kasnije te godine druga neimenovana žena poslala je Epsteinu e-mail: "Idemo sada po bračnu dozvolu. I pita može li se sresti s tobom? Jer ima neka pitanja.“ Pri tome su Indyke i Kahn navodno "svjesno olakšavali“ najmanje tri takva braka. Oni su zanijekali optužbe.