MISTERIJ OKO MOJTABE KHAMENEIJA

Novi vrhovni vođa Irana ranjen? The New York Times: 'Skriva se na tajnoj lokaciji'

11.03.2026.
Khamenei je na čelo Irana došao nakon smrti svog oca, Ali Khamenei, dugogodišnjeg vrhovnog vođe zemlje

Tri dana nakon što je proglašen novim vrhovnim vođom Irana, Mojtaba Khamenei i dalje se nije pojavio u javnosti niti je objavio bilo kakvu pisanu ili video poruku. Razlozi za to mogli bi biti sigurnosni, ali i zdravstveni. Kako navodi The New York Times, pozivajući se na tri iranska dužnosnika koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme, postoji bojazan da bi svaka javna komunikacija mogla otkriti njegovu lokaciju i tako ga dovesti u opasnost.

No, prema istim izvorima, postoji i drugi razlog njegove odsutnosti iz javnosti. Khamenei (56) je navodno ozlijeđen već prvog dana napada koje su na Iran izveli Izrael i Sjedinjene Američke Države. Iranski dužnosnici tvrde da su tijekom posljednja dva dana od viših članova vlasti dobili informacije da je Mojtaba Khamenei zadobio ozljede, uključujući i ozljede nogu. Ipak, navodno je pri svijesti i nalazi se na vrlo sigurnoj lokaciji, uz ograničenu komunikaciju s ostatkom svijeta.

Prema pisanju The New York Timesa, i dvojica izraelskih vojnih dužnosnika izjavila su da su prikupljene obavještajne informacije dovele izraelski obrambeni sustav do zaključka da je Khamenei zadobio ozljede nogu 28. veljače. Do tog su zaključka došli čak i prije nego što je u nedjelju službeno izabran za novog vrhovnog vođu Irana. Potpune okolnosti i težina njegovih ozljeda za sada nisu poznate.

Khamenei je na čelo Irana došao nakon smrti svog oca, Ali Khamenei, dugogodišnjeg vrhovnog vođe zemlje. On je poginuo 28. veljače u izraelskom zračnom napadu na kompleks državnog vodstva u samom središtu Teheran. U istom dnevnom napadu, poginuli su i članovi njegove najuže obitelji, supruga, sin i majka novog vođe, kao i nekoliko visokih iranskih obrambenih dužnosnika.

Zbog nedostatka službenih izjava i javnih nastupa novog vrhovnog vođe, u Iranu i međunarodnoj zajednici raste neizvjesnost. Ostaje nejasno kada bi Mojtaba Khamenei mogao prvi put javno nastupiti i potvrditi svoje vodstvo u jednom od najosjetljivijih trenutaka za zemlju u posljednjim desetljećima.

Napeto između dvije saveznice u Europskoj uniji. Sve je 'zakuhao' Donald Trump?
rat na Bliskom istoku napad na Iran Mojtaba Khamenei

