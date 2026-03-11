Tisuće vozača skrenulo s autoceste zbog jedne pogreške: Evo što se dogodilo na A3

Vozači koji su u utorak ujutro krenuli na put u području Rhein-Maina suočili su se s neugodnim iznenađenjem. Prema informacijama koje su se pojavile u prometnoj aplikaciji, važna njemačka autocesta A3 navodno je bila zatvorena. Međutim, stvarna situacija na terenu bila je potpuno drukčija, autocesta je cijelo vrijeme bila normalno prohodna. Zbog te netočne informacije mnogi su vozači promijenili rutu i pokušali izbjeći navodnu blokadu. Prometne aplikacije prikazivale su zatvaranje dionice A3 između Niedernhausena i Wiesbadena, što je u jutarnjoj špici izazvalo dodatne probleme na okolnim cestama.

Policija je ubrzo potvrdila da se ne radi o stvarnoj blokadi, već o pogrešci u sustavu. Glasnogovornik policije izjavio je kako je problem povezan s Googleovim prometnim servisom te naglasio da je autocesta cijelo vrijeme bila otvorena za promet. Dodao je i da su policijske službe primile više telefonskih upita vozača koji su željeli provjeriti je li navodna blokada uklonjena.

Prema informacijama koje prenosi Fenix magazin, mnogi su vozači zbog pogrešne obavijesti napustili autocestu kod Niedernhausena i pokušali nastaviti putovanje lokalnim cestama. Time su se stvorile dodatne gužve, osobito na izlazima s autoceste, a kolone su se počele formirati i na obližnjim državnim cestama kojima su se vozači koristili kao alternativnim pravcem.

Mediji FFH i Hessenschau također su izvijestili da je zastoj bio primjetan već na samim izlazima s autoceste, a promet na okolnim cestama dodatno se usporio jer su brojni vozači pokušavali izbjeći nepostojeću blokadu. Za sada nije poznato što je točno prouzročilo pogrešnu informaciju u aplikaciji. Iz Googlea su poručili kako će detaljno istražiti cijeli slučaj kako bi utvrdili uzrok problema u prometnom sustavu. Inače, autocesta A3 jedna je od najprometnijih prometnica u Njemačkoj. Ona povezuje važne prometne čvorove poput Kölna i Frankfurta te predstavlja ključnu vezu prema Frankfurtskoj zračnoj luci i ostatku njemačke mreže autocesta.