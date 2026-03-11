Potres pogodio Petrinju: 'Grmilo i treslo'

Potres magnitude 2,5 zabilježen je u 7.33 sata nedaleko od Petrinje. Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je na dubini od deset kilometara te 20 kilometara udaljen od Petrinje. "Na području Gline se osjetio potres. Grmjelo i treslo", "Dobro zatreslo", "Kratko", neki su od komentara građana koji su osjetili podrhtavanje.

