Magnitude 2,5

Potres pogodio Petrinju: 'Grmilo i treslo'

EMSC
VL
Autor
Vecernji.hr
11.03.2026.
u 08:21

Epicentar potresa bio je na dubini od deset kilometara

Potres magnitude 2,5 zabilježen je u 7.33 sata nedaleko od Petrinje. Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je na dubini od deset kilometara te 20 kilometara udaljen od Petrinje. "Na području Gline se osjetio potres. Grmjelo i treslo", "Dobro zatreslo", "Kratko", neki su od komentara građana koji su osjetili podrhtavanje. 
Glina Petrinja potres

