Potres pogodio Petrinju: 'Grmilo i treslo'

Potres magnitude 2,5 zabilježen je u 7.33 sata nedaleko od Petrinje. Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je na dubini od deset kilometara te 20 kilometara udaljen od Petrinje. "Na području Gline se osjetio potres. Grmjelo i treslo", "Dobro zatreslo", "Kratko", neki su od komentara građana koji su osjetili podrhtavanje.Tomašević otkrio što će biti s grafitom u podvožnjaku kod Vjesnika: 'Ondje su policijske trake...'
dnevni horoskop
Jupiter kreće naprijed i donosi sudbinski preokret, ova 3 znaka čeka novac i velika sreća
APSOLUTNI HIT!
FOTO Ova žena istetovirala je Houdekov portret preko cijele nadlaktice te je tvrdila da je on jedini pravi muškarac
Neizbrisiv trag
FOTO RTL-ova voditeljica preminula je sa samo 25 godina. Pomirila se s odlaskom, no ono što je rekla o roditeljima, slama srce
Jednostavnija online kupovina
Kupujete online i želite pouzeće, ali bez gotovine? Kod njih sada možete plaćati karticom pri dostavi diljem Hrvatske
Pomalo