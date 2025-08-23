Naši Portali
KAOS NA KVATRIĆU

Vozačica Range Rovera blokirala tramvajski promet pa oborila vozača ZET-a na pod

Zagreb: Na križanju Maksimirske i Domjani?eve došlo je do zastoja tramvaja
Marko Prpic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
23.08.2025.
u 22:01

U subotu poslijepodne na Kvatriću se odigrao neuobičajen incident – vozačica je automobilom nepropisno stala na nogostup i zaustavila tramvajski promet, a kada joj je vozač ZET-a pokušao objasniti da se tako ne smije parkirati, fizički ga je napala i srušila na tlo, tvrde očevici

U subotu poslijepodne na Kvaternikovom trgu u Zagrebu došlo je do neuobičajenog incidenta – vozačica osobnog automobila marke Range Rover nepropisno je parkirala na nogostupu, blokirala tramvajski promet, a potom fizički napala vozača ZET-a. 

- Prvo sam prolazio u trenutku kad je parkirala svoj auto na nogostup, upozorio sam je da je to pješački nogostup a ne parking, nakon čega se zaprijetila da će me razbiti. Nakon toga sam izvukao telefon da je prijavim policiji, ona me gurnula, opsovala i otišla u ljekarnu. Odmaknuo sam se i fotkao iz daljine kad se zaustavio tramvaj koji nije mogao proći - kazao je očevidac za 24 sata. Kako kaže, tad je iz tramvaja izašao vozač. - Nakon par minuta se vratila i ušla u auto, vozač joj je pokucao i počeo joj objašnjavati kako i zašto se to ne radi, na što je žena izašla i gurnula ga tom snagom da je pao na pod. Mislim da ga je na podu opalila još i nogom - ispričao je.

Ključne riječi
Zagreb ZET

Komentara 1

Avatar Behemot
Behemot
22:39 23.08.2025.

Izašla iz teretane. Nemoj ju gledati u oči, neka tramvaj i putnici pričekaju da obavi što treba i neće biti problema.

