DAVOR BRUKETA ZA VEČERNJI LIST:

Rješenja koja spajaju tradiciju, inovacije i brigu za prirodu od Londona do Tokija

Autor
Davor Bruketa
17.08.2025.
u 19:00

Iako smještene u različitim gradovima i proizašle iz različitih perspektiva, ove izložbe dijele jednu zajedničku ideju, a to je da umjetnost može biti prostor u kojem se povezujemo, promišljamo, osjećamo i mijenjamo.

Ovosezonski pregled najzanimljivijih izložbi na svijetu vodi nas kroz prostore u kojima se umjetnost, dizajn, arhitektura i znanost stapaju u jedno. Ove izložbe pomiču granice klasičnog formata i potiču nas da drugačije razmišljamo o prostoru, vremenu i identitetu.

Od velikih retrospektiva koje prate desetljeća stvaralaštva do intimnih instalacija u kojima glavnu ulogu imaju mirisi, zvukovi i teksture. Sve ih povezuje zajednička ideja da umjetnost može biti prostor promjene.

