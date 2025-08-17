Rješenja koja spajaju tradiciju, inovacije i brigu za prirodu od Londona do Tokija

Ovosezonski pregled najzanimljivijih izložbi na svijetu vodi nas kroz prostore u kojima se umjetnost, dizajn, arhitektura i znanost stapaju u jedno. Ove izložbe pomiču granice klasičnog formata i potiču nas da drugačije razmišljamo o prostoru, vremenu i identitetu.



Od velikih retrospektiva koje prate desetljeća stvaralaštva do intimnih instalacija u kojima glavnu ulogu imaju mirisi, zvukovi i teksture. Sve ih povezuje zajednička ideja da umjetnost može biti prostor promjene.