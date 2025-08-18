Lopovi haraju Trešnjevkom: Iz stanova ukradeni novac i nakit

Na Trešnjevki su ovaj mjesec zabilježene dvije provale u stanove koje su se dogodile na udaljenosti od 1,6 kilometara. Prva je zabilježena između 1. i 18. kolovoza u Ulici Hrgovići, gdje je nepoznati počinitelj provalio u stan 59-godišnje vlasnice i otuđio novac i nakit. U Vrličkoj ulici se pak sličan slučaj dogodio između 14. i 17. kolovoza. Provaljeno je u stan 60-godišnjaka, a nestao je novac. U oba slučaja vlasnici su oštećeni za više tisuća eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za počiniteljima.