Vizualizacija kompletnog projekta Pelješki most: Pristupne ceste vrijede kao pola mosta, milijardu kuna

Cestovno povezivanje juga Hrvatske trebalo bi biti završeno do 2023. godine. Radovi na Pelješkom mostu su u punom zamahu, zabijeno je svih 148 pilota i sad slijedi izrada čelične oplate koja služi za naglavnicu pilota. Osim 2,4 kilometra dugog mosta, projekt cestovnog povezivanja juga Hrvatske čini i gradnja 30 kilometara pristupnih cesta, koje se još nisu počele graditi. Na Zagreb Infrastructure Summitu koji je danas održan u Zagrebu Hrvatske ceste su premijerno prikazale 3D vizualizaciju cijelog projekta – Pelješkog mosta i pristupnih cesta. Koju su ustupile i Večernjem listu.

U tom devetominutnom filmu prvi put se vidi kako će izgledati cijela trasa i svi objekti na pristupnim cestama. Tako krećući s kopnene strane, na prvom kilometru trase pristupnih cesta bit će čvorište Duboka, a prije prelaska mosta, vozači će se moći odmoriti na pratećem uslužnom objektu (PUO) Komarna odakle će imati odličan pogled na sam most. S pelješke strane je pak PUO Blača na petom kilometru te dionice, a na 9. kilometru je viadukt Doli dug 156 metara. Na 10. kilometru trase bit će sagrađeni mostovi Dumanja Jaruga 1 dug 488 metara i Dumanja Jaruga 2 dug 80 metara. Zatim slijede dva kilometra trase i tunel Kamenice dug 499 metara, a nakon toga možda najzahtjevniji objekt na pristupnim cestama – tunel Debeli Brijeg dug 2467 metara. Na 14. kilometru te dionice bit će čvorište Zaradeže. Nakon toga slijedi početak dionice Šparagovići – Doli ili stonske obilaznice, a na četvrtom kilometru te dionice planiran je PUO Sparagovići.

Na devetom kilometru bit će sagrađen vijadukt Prapratno dug 223 metra, a slijedi istoimeni čvor na 11. kilometru. Trasa te dionice se zatim nastavlja do 14. kilometra na kojem slijedi vrlo zahtjevan posao za graditelje – prvo tunel Polakovica dug 1242 metra, koji će izlaziti na most Ston dug 485 metara, koji će pak odmah ulaziti u tunel Supava dug 1290 metara. Na 18. kilometru te dionice bit će križanje s državnom cestom 8.

Za ceste 33 i 28 mjeseci

China Road and Bridge Corporation obvezao se sagraditi Pelješki most za tri godine od dana uvođenja u posao, a to znači do kraja srpnja 2021. Za gradnju dviju dionica pristupnih cesta, prema natječajnoj dokumentaciji, potrebno je 33 i 28 mjeseci. Odluka o odabiru grčke tvrtke J&P Avax za izvođača radova na dionici Duboka – Sparagovići poništena je i Hrvatske ceste moraju donijeti novu odluku o odabiru. Procijenjena vrijednost radova na toj dionici je 482 milijuna kuna bez PDV-a, a J&P Avax je za taj posao ponudio 464,9 milijuna kuna, no nakon žalbe Strabaga, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku da Grci grade tu dionicu pristupnih cesta zbog njihove umiješanosti u kartelsko udruživanje. Osim J&P Avaxa, ponude za gradnju dionice Duboka - Sparagovići dalo je još šest tvrtki i konzorcija.

Najnižu ponudu dao je Integral inženjering iz BiH, i to 321,2 milijuna kuna, udruga GP Krk i Euro-asfalt iz BiH ponudila je 444,3 milijuna kuna, a grčka kompanija Aktor za taj posao tražila je 464,6 milijuna kuna. Ponude su poslali i hrvatska podružnica francuskog Colasa (521,9 milijuna kuna), austrijski Strabag (478,3 milijuna kuna) te graditelj Pelješkog mosta China Road and Bridge Corporation, i to za cijenu od 647,8 milijuna kuna.

Odluka o graditelju stonske obilaznice još nije donesena. Procijenjena vrijednost gradnje te dionice odnosno poddionica Sparagovići - Prapratno i Prapratno - Doli je 449,16 milijuna kuna bez PDV-a. Za taj posao stigle su dvije ponude. Strabagova iznosi 569,3 milijuna kuna, a ponuda J&P Avaxa 511,5 milijuna kuna.

Ukupna procijenjena vrijednost radova za gradnju pristupnih cesta Pelješkom mostu tako iznosi gotovo milijardu kuna, što je polovica vrijednosti samoga mosta. Pelješki most će sigurno biti završen prije pristupnih cesta, a za to su “krivi” i Kinezi koji su se na natječaju obvezali da će most sagraditi šest mjeseci prije traženog roka. U Hrvatskim cestama kažu da je rok za završetak cijelog projekta cestovnog povezivanja juga Hrvatske 31. siječnja 2022. te da je najbitnije da cijeli projekt bude gotov do 2023. jer dotad moramo iskoristiti novac iz fondova EU.

