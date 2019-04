Strabag proziva Grke zbog kartela, a u njima je sudjelovala i ta tvrtka

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Dkom) prihvatila je dio žalbe austrijskog Strabaga na odluku Hrvatskih cesta (HC) da pristupne ceste Pelješkom mostu, dionicu Duboka – Sparagovići, gradi grčka tvrtka J&P Avax. Stoga sad u HC-u moraju donijeti novu odluku o odabiru. Strabag je u svojoj žalbi naveo da u HC-u nisu utvrdili nepostojanje razloga za isključenje J&P Avaxa, a prema mišljenju austrijske tvrtke, Grci su trebali biti isključeni jer su u svojoj matičnoj državi kažnjeni zbog sudjelovanja u nedopuštenim kartelima između 2005. i 2012. Strabag tako navodi da su Grci u dokumentaciji na tom nadmetanju naveli da ne postoji razlog za njihovo isključenje zbog profesionalnog propusta iako je iz medija javno poznat podatak da se nad njima provodio postupak radi utvrđivanja zabranjenih kartela.

Nastupila zastara

Austrijanci smatraju da su stoga u HC-u o tome trebali znati pa su morali tražiti od J&P Avaxa objašnjenje i utvrditi je li poduzeo mjere samokorigiranja. U HC-u su pak, među ostalim, odgovorili da nisu utvrdili za J&P Avax profesionalni propust jer nisu imali dokaza za to, a da je i utvrđen taj propust, to opet ne bi imalo utjecaja na odluku jer je grčka kompanija provela mjere samokorigiranja pa je, među ostalim, platila kaznu za kartelski sporazum. Usto, ustvrdili su i da je u tom slučaju nastupila zastara jer je odluka grčkog Povjerenstva za zaštitu tržišnog natjecanja donesena 10. ožujka 2017., a zastara nastupa nakon dvije godine.

Premijeri Plenković i Li Keqiang u obilasku gradilišta Pelješkog mosta:

J&P Avax je u svom očitovanju naveo da je za kartelski sporazum dobio kaznu od 18,3 milijuna eura i da se zadnji slučaj kršenja tržišnog natjecanja dogodio 2012. te da je, s obzirom na to da je otad prošlo sedam godina, isteklo razdoblje za njegovo isključenje. Naveli su i da u Grčkoj nisu isključeni iz javnih nadmetanja i nakon što su proglašeni krivim za kartelske sporazume.

Dkom je pak utvrdio da su J&P Avax, kao i Aktor, druga grčka tvrtka koja je sudjelovala na natječaju za pristupne ceste, u Grčkoj dobili kazne za kartelske sporazume u razdoblju od 2005. do 2012., među ostalim, i na radovima za gradnju metroa, a isto im je utvrđeno i za ranija razdoblja, no za to je nastupila zastara. Stoga su Strabagov navod da u HC-u nisu potpuno utvrdili činjenično stanje oko profesionalnog pristupa Grka proglasili osnovanim. Dkom je prihvatio i zahtjev Strabaga da HC ponovno razmotri sve pristigle ponude na tom nadmetanju te da u slučaju J&P Avaxa ispita postojanje osnove za isključenje.

Strabag je tako srušio, barem privremeno, odluku o odabiru J&P Avaxa, kojeg je prozvao za kartele iako je i on sklapao takve sporazume. Tako je primjerice u Slovačkoj 2008. tamošnji Antimonopolski ured kaznio Strabag i još pet tvrtki za kartelski sporazum na izgradnji autoceste u 2005. Na temelju analize pokazalo se da je tih šest tvrtki surađivalo pri kreiranju svojih ponuda, a koje su sadržavale vrlo slične jedinične cijene. Ukupno im je propisana kazna od 45 milijuna eura, a na Strabag se odnosilo 12,2 milijuna eura.

Zabranili im natječaje

Slovački Vrhovni sud potvrdio je tu odluku prvo 2013., a zatim i 2016. nakon što je Ustavni sud u međuvremenu uvažio žalbu kažnjenih tvrtki. Nakon tog skandala, slovačka državna tvrtka koja gradi autoceste zabranila je tvrtkama koje su činile taj kartel da sudjeluju na njenim natječajima 2014. J&P Avax ponudio je za gradnju dionice Duboka - Spragovići 464,9 milijuna kuna, a Strabag 478,3 milijuna kuna. Integral inženjering iz BiH htio je pristupne ceste izgraditi za 321,2 milijuna kuna, no ta je ponuda odbijena zbog neuobičajeno niske cijene. Ponuda GP Krka i Euro-asfalta teška je 444,3 milijuna kuna, dok je Aktor tražio za taj posao 464,6 milijuna kuna. Colasove ponuda vrijedila je 521,9 milijuna kuna, China Road and Bridge Corporationa 647,8 milijuna kuna. Odabrani izvođač imat će rok od 33 mjeseca od dana uvođenja u posao da izgradi dionicu Duboka – Sparagovići. Za drugi dio pristupnih cesta Pelješkom mostu, stonsku obilaznicu, odluka o odabiru još nije donesena, a pristigle su dvije ponude, i to upravo Strabaga i J&P Avaxa. Austrijanci su ponudili 569,3 milijuna kuna, a Grci 511,7 milijun kuna.

Poništavanje odluke o odabiru dodatno odgađa početak radova Poništavanja odluke o odabiru na nadmetanju za gradnju dionice Duboka – Sparagovići još će dodatno odgoditi početak radova na pristupnim cestama Pelješkom mostu. Ponude na tom nadmetanju otvorene su još u lipnju prošle godine, a odluka o odabiru donesena je krajem veljače ove godine. Odlučivanje o žalbi potrajalo je još mjesec dana. S obzirom na to da je rok izgradnje Pelješkog mosta tri godine, odnosno do kraja srpnja 2021., pristupne ceste teško da će do tada biti gotove. No, u Hrvatskim cestama (na slici predsjednik uprave Josip Škorić) ističu da je rok za dovršetak cijelog projekta 31. siječanj 2022.

VIDEO Pogledajte zračnu snimku gradnje Pelješkog mosta: