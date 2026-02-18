VIDEO Snježna mećava napravila potpuni kaos u Rumunjskoj: 200 000 kućanstava ostalo bez struje

Snažna snježna mećava pogodila je Rumunjsku i paralizirala velik dio zemlje, zahvativši 12 županija, uključujući i glavni grad Bukurešt. Meteorolozi su izdali narančasto upozorenje zbog obilnog snijega i jakog vjetra, dok je za Bukurešt i Ilfov na snazi bio crveni stupanj pripravnosti. Snježni pokrivač u pojedinim dijelovima dosegnuo je i do 50 centimetara, a građanima je putem sustava Ro-Alert upućen apel da izbjegavaju putovanja, javlja Romania Journal.

'Obilni snijeg i kiša diljem zemlje ostavili su u srijedu oko 200 tisuća kućanstava bez električne energije', izjavio je ministar energetike Bogdan Ivan, dok je promet bio blokiran na autocestama i državnim cestama, a deseci vlakova kasnili su zbog teških vremenskih uvjeta. 'Od ukupno 200.000 pogođenih kućanstava, za njih otprilike 86.000 ponovno je uspostavljena opskrba električnom energijom. Problemi su zabilježeni u 266 gradova', izjavio je Ivan novinarima. Ekipe na terenu rade na sanaciji kvarova i postupnoj normalizaciji opskrbe.

Due to heavy snow last night, expect delays & cancellations at Bucharest OTP airport today, February 18. So far:



Dan Air 508 Dublin - Bucharest will land in Craiova

Qatar Airways 219 from Doha will land in Athens

TK has cancelled flights 1043/1044 IST-OTP-IST@flightradar24 pic.twitter.com/ccmAYpj7ZO — Aeronews (@AeronewsGlobal) February 18, 2026

Promet je na više mjesta obustavljen, zatvorene su pojedine ceste i autoceste, a nastava u dijelu škola privremeno je prekinuta ili prebačena na online model. Zračni promet pretrpio je ozbiljne poremećaje: brojni letovi kasne, dio ih je otkazan, a nekoliko zrakoplova preusmjereno je u druge gradove. U jutarnjim satima nijedan zrakoplov nije poletio iz bukureštanskih zračnih luka, a kašnjenja su se protezala i na više sati.

Najkritičnije stanje zabilježeno je u planinskim područjima, gdje je visina snijega premašila jedan metar, dok su i veći gradovi na jugu i u središtu zemlje pod debelim bijelim pokrivačem. U Bukureštu je izmjereno između 30 i 45 centimetara snijega, s najvećim nanosima na sjeveru grada.

Vatrogasne i hitne službe intervenirale su diljem zemlje kako bi uklonile srušena stabla i oslobodile vozila zaglavljena u snijegu. Uklonjeno je više od 170 stabala, oštećeno je više desetaka automobila, a iz snježnih nanosa izvučeno je gotovo 30 vozila. Unatoč teškim vremenskim uvjetima, vlasti ističu kako nema ozlijeđenih niti slučajeva do kojih hitne službe nisu uspjele doći.

Javni prijevoz u glavnom gradu odvija se otežano, a na terenu su stotine radnika i deseci vozila za čišćenje snijega. Vlasti poručuju da materijala za posipavanje ima dovoljno te apeliraju na građane da ostanu kod kuće ako nije nužno izlaziti. Premijer je u srijedu ujutro boravio u Nacionalnom operativnom centru Ministarstva unutarnjih poslova, gdje je informiran o stanju na terenu i daljnjim koracima. Na nacionalnoj razini mobilizirano je više od 18 tisuća pripadnika službi i više od osam tisuća tehničkih sredstava kako bi se ublažile posljedice nevremena. Iako se očekuje postupno smirivanje vremenskih prilika, vlasti i dalje pozivaju na oprez, prilagodbu vožnje zimskim uvjetima te praćenje službenih obavijesti.