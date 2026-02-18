Razgovori između Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije nastavljeni su danas u Ženevi. U srijedu ujutro delegacije su se ponovno sastale u hotelu Intercontinental. U utorak navečer, šest sati političkih i vojnih razgovora završilo je bez službene izjave s bilo koje strane. Iako su izvješća sugerirala da je politički put zastao tijekom prvog dana - dijelom zbog imenovanja tvrdokornog pomoćnika Vladimira Medinskog za glavnog pregovarača od strane Moskve - američki posebni izaslanik Steve Witkoff rekao je da je postignut "značajan napredak".
„Obje su se stranke složile da će obavijestiti svoje čelnike i nastaviti raditi na postizanju dogovora“, rekao je Witkoff . „Uspjeh predsjednika Trumpa u okupljanju obje strane ovog rata donio je značajan napredak.“
Povjesničar po pozadini, Medinski tvrdi - zajedno s mnogim ruskim dužnosnicima, uključujući predsjednika Vladimira Putina - da se povijesni korijeni krize moraju uzeti u obzir jer je očito da će ih zamijeniti nuklearni argumenti.
crtao je i Adolf pa se zna kako je završio .. crta Putin pa se zna kak će završiti .. crta i Trump pa se zna kako će završiti ... svi oni sa malima bi prekrajali granice
Da se Putin bojao Zapada ili upotrebe nuklearnog oružja, nikada ne bi napao Ukrajinu.