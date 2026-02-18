Putinov 'pseudopovjesničar' crta granice Ukrajine i ima samo jedan uvjet za mir

Razgovori između Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije nastavljeni su danas u Ženevi. U srijedu ujutro delegacije su se ponovno sastale u hotelu Intercontinental. U utorak navečer, šest sati političkih i vojnih razgovora završilo je bez službene izjave s bilo koje strane. Iako su izvješća sugerirala da je politički put zastao tijekom prvog dana - dijelom zbog imenovanja tvrdokornog pomoćnika Vladimira Medinskog za glavnog pregovarača od strane Moskve - američki posebni izaslanik Steve Witkoff rekao je da je postignut "značajan napredak".



„Obje su se stranke složile da će obavijestiti svoje čelnike i nastaviti raditi na postizanju dogovora“, rekao je Witkoff . „Uspjeh predsjednika Trumpa u okupljanju obje strane ovog rata donio je značajan napredak.“