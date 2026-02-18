Naši Portali
Sarajevo

Novi imidž Zdravka Mamića: Obavio estetski zahvat, pogledajte kako izgleda
VL
Autor
Večernji.hr
18.02.2026.
u 17:30

Zdravko Mamić ponovno je privukao pažnju javnosti. Nekadašnji prvi čovjek Dinama, a sada već nekoliko godina bjegunac od hrvatskog pravosuđa, već duže vrijeme živi u Bosni i Hercegovini.

Posljednjih dana Zdravko Mamić je odlučio napraviti određene promjene kada je riječ o osobnom izgledu. Naime, u glavnom gradu BiH, Sarajevu, podvrgnuo se novoj fazi transplantacije kose. Riječ je o zahvatu koji je planiran već neko vrijeme.

Prema dostupnim informacijama, procedura je protekla bez problema. Sve je završeno uspješno, a očekuje se da će rezultati biti vidljivi u narednom razdoblju. Podsjetimo, Mamić je nedavno viđen i na Jahorini, gdje se zabavljao na nastupu folk zvijezde Svetlane Cece Ražnatović.

Njegovo pojavljivanje izazvalo je veliku pažnju prisutnih, snimke s koncerta ubrzo su se pojavile na društvenim mrežama. Nije krio da uživa u noćnom životu. A sada će u izslaske s novom kosom.

Ključne riječi
transplatacija kose Bosna i Hercegovina Zdravko Mamić

