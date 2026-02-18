Rusija je lani izvela više napada na postrojenja ukrajinskog Naftogaza nego u prethodne 3 godine zajedno

Rusija je prošle godine izvela 229 napada na ukrajinskog državnog naftnog i plinskog diva Naftogaz - više nego u prethodne tri godine zajedno, priopćila je ta ukrajinska tvrtka u izjavi za javnost. Epilog je to otvorenih međusobnih napada na naftna postrojenja koja su eskalirala upravo prošle godine i u kojem je i Rusija ostala bez dijela svojih nafntih kapaciteta.
Najteže razdoblje bio je listopad, kada je Rusija 25 puta napala postrojenja tvrtke i uništila gotovo 60% ukrajinske proizvodnje plina. Nakon toga, Naftogaz se oslanjao na financiranje partnera kako bi pomogao s hitnom kupnjom plina dok se zemlja pripremala za zimu.
DRUGI PREDSJEDNIKOV MANDAT
FOTO Mesić na štakama, Kolinda u vrećici skrivala cipele: Prisjetite se kako je prije točno godinu izgledala prisega Zorana Milanovića
3
LUKSUZNI RAJ
FOTO Novak Đoković otvorio vrata svog imanja od 3 milijuna eura: Ima kokošinjac kakav još niste vidjeli
Urnebesni rezultati
Glasnogovornica Europske komisije Anna-Kaisa Itkonen izjavila je da EU želi odgovore od Ukrajine o tome kada će moći popraviti naftovod Družba koji isporučuje rusku sirovu naftu Mađarskoj i Slovačkoj. Tranzit nafte naftovodom je na čekanju od kraja siječnja, a Kijev krivi Rusiju za oštećenje infrastrukture. Moskva je odbacila tu optužbu i optužila Ukrajinu za korištenje energetske ucjene protiv Mađarske. Itkonen je u utorak novinarima rekao da je Europska komisija u kontaktu s Ukrajinom kako bi razgovarala o vremenskom okviru za puštanje u rad naftovoda Družba. Zemlje bez izlaza na more inzistiraju na tome da im je nemoguće u potpunosti zadovoljiti svoje energetske potrebe bez ruskih isporuka.