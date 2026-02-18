Rusija je lani izvela više napada na postrojenja ukrajinskog Naftogaza nego u prethodne 3 godine zajedno

Rusija je prošle godine izvela 229 napada na ukrajinskog državnog naftnog i plinskog diva Naftogaz - više nego u prethodne tri godine zajedno, priopćila je ta ukrajinska tvrtka u izjavi za javnost. Epilog je to otvorenih međusobnih napada na naftna postrojenja koja su eskalirala upravo prošle godine i u kojem je i Rusija ostala bez dijela svojih nafntih kapaciteta.



Najteže razdoblje bio je listopad, kada je Rusija 25 puta napala postrojenja tvrtke i uništila gotovo 60% ukrajinske proizvodnje plina. Nakon toga, Naftogaz se oslanjao na financiranje partnera kako bi pomogao s hitnom kupnjom plina dok se zemlja pripremala za zimu.