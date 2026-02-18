Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČAK 229 NAPADA

Rusija je lani izvela više napada na postrojenja ukrajinskog Naftogaza nego u prethodne 3 godine zajedno

Autor
Danijel Prerad
18.02.2026.
u 16:23

Od 2022. Moskva je izvela ukupno 401 napad na Naftogaz, ispalivši 1700 dronova i raketa.

Rusija je prošle godine izvela 229 napada na ukrajinskog državnog naftnog i plinskog diva Naftogaz - više nego u prethodne tri godine zajedno, priopćila je ta ukrajinska tvrtka u izjavi za javnost. Epilog je to otvorenih međusobnih napada na naftna postrojenja koja su eskalirala upravo prošle godine i u kojem je i Rusija ostala bez dijela svojih nafntih kapaciteta.

Najteže razdoblje bio je listopad, kada je Rusija 25 puta napala postrojenja tvrtke i uništila gotovo 60% ukrajinske proizvodnje plina. Nakon toga, Naftogaz se oslanjao na financiranje partnera kako bi pomogao s hitnom kupnjom plina dok se zemlja pripremala za zimu.

Ključne riječi
Naftogaz rat u Ukrajini Rusija

Komentara 3

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
17:08 18.02.2026.

Glasnogovornica Europske komisije Anna-Kaisa Itkonen izjavila je da EU želi odgovore od Ukrajine o tome kada će moći popraviti naftovod Družba koji isporučuje rusku sirovu naftu Mađarskoj i Slovačkoj. Tranzit nafte naftovodom je na čekanju od kraja siječnja, a Kijev krivi Rusiju za oštećenje infrastrukture. Moskva je odbacila tu optužbu i optužila Ukrajinu za korištenje energetske ucjene protiv Mađarske. Itkonen je u utorak novinarima rekao da je Europska komisija u kontaktu s Ukrajinom kako bi razgovarala o vremenskom okviru za puštanje u rad naftovoda Družba. Zemlje bez izlaza na more inzistiraju na tome da im je nemoguće u potpunosti zadovoljiti svoje energetske potrebe bez ruskih isporuka.

SE
Serengeti
16:42 18.02.2026.

Kao što sam pisao i prije. Ukrajinci su ti koji su prvi počeli sa napadima, a Rusi uzvraćaju. Prvi napad na infrastrukturu u ovo ratu je napravila Ukrajina sa napadom na Krimski most u 10. mjesecu 2022.

NA
NANO
17:00 18.02.2026.

Klasičan terorizam putina i njegovi terorista.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!