Moskva i Kijev i dalje čvrsto stoje svatko u svom kutu, nema dogovora o teritoriju

Dvodnevni razgovori između Rusije, Ukrajine i SAD-a s ciljem okončanja rata u Ukrajini završeni su bez napretka. Trilateralni sastanci, održani u Ženevi, nastavili su se u utorak do kasno, ali u srijedu su trajali samo dva sata. Iako je američki izaslanik Steve Witkoff izrazio optimizam u vezi s pregovorima, i glavni ruski pregovarač i ukrajinski Volodimir Zelenski naznačili su da su bili "teški".

Prema ukrajinskom diplomatskom izvoru, postignut je određeni napredak u "vojnim pitanjima", uključujući lokaciju razgraničenja i praćenje prekida vatre, koji bi uslijedio nakon dogovora. Ali dogovor o ključnom pitanju teritorija – bez kojeg se ne može zamisliti prekid vatre – ostaje nedostižan, a stavovi Moskve i Kijeva još su uvijek daleko udaljeni. Rusija nije odustala od svog zahtjeva za potpunu kontrolu nad istočnom regijom Donbasa, koju čine Donecka i Luhanska oblast, što za Ukrajinu nije moguće.

Iako je priznao da su pregovori bili izazovni, pregovarač Kremlja Vladimir Medinski dodao je da su bili "poslovni" i rekao da će se "uskoro" održati još jedan sastanak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je nakon njihova završetka opisao pregovore kao "nelake" zbog razlika u stavovima dviju strana.

– Vidimo da su postavljeni neki temelji, ali stavovi ostaju različiti jer su pregovori bili teški – rekao je Zelenski, dodajući da su, iako je postignut napredak na vojnom planu, politički razgovori bili ograničeni.

– Složili smo se da nastavimo i idemo naprijed, ali nisam čuo isti napredak kao u vojnom području – rekao je.

Ukrajinski glavni pregovarač na ovim razgovorima Rustem Umerov zauzeo je manje pesimističan ton, rekavši da su razgovori bili "suštinski i intenzivni" te da, iako je postignut napredak, "u ovoj fazi" ne mogu biti otkriveni detalji.

– Ovo je složen posao koji zahtijeva usklađenost svih strana i dovoljno vremena – rekao je Umerov.

Ovo je treći krug pregovora od siječnja, nakon što su prethodni sastanci završili bez značajnog napretka. Ruska i ukrajinska delegacija posljednji su se put sastale u siječnju u Abu Dhabiju pod američkim posredovanjem, što je dovelo do prve razmjene zatvorenika u nekoliko mjeseci. U srijedu je Zelenski naznačio da bi mogla uslijediti još jedna razmjena.

Američki predsjednik Donald Trump, koji je predvodio diplomatske napore za okončanje rata, signalizirao je nestrpljenje zbog zastoja između dviju strana. U ponedjeljak je rekao da bi Ukrajina "trebala brzo sjesti za pregovarački stol". Volodimir Zelenski to je odbacio, rekavši da "nije fer" da se od njegove zemlje traži kompromis i odustajanje od teritorija. Zelenski ponavlja kako o tome mogu odlučiti samo sami Ukrajinci na referendumu. U utorak je za američki medij Axios rekao i da bi Ukrajinci sigurno odbacili svaki plan predaje Donbasa kad bi se o njemu raspravljalo na referendumu. Stoga, u tom su planu pregovori Ukrajine i Rusije očito u škripcu, s vrlo malo opcija da se riješi pitanje teritorija.

Neposredno prije nego što je objavljen kraj pregovora, Zelenski je optužio Rusiju da "pokušava odugovlačiti pregovore koji su već mogli doći do završne faze". Naročito se osvrnuo na odabir tvrdokornog Medinskog za glavnog pregovarača, kojeg je imenovala Moskva. Naime, nekoliko dana prije sastanka predsjednik Vladimir Putin promijenio je rusku delegaciju i imenovao Medinskog za šefa tima. Medinski je prethodno predvodio rusku delegaciju tijekom pregovora u ožujku i travnju 2022. u Istanbulu i tijekom izravnih pregovora 2025. Ukrajinski su ga dužnosnici u to vrijeme opisali kao " pseudopovjesničara" i optužili za zagovaranje beskompromisnih stavova. Tijekom pregovora 2025. Medinski je navodno upozorio da je Rusija spremna na dugotrajni rat ako Kijev odbije zahtjeve Moskve.

"Ne želimo rat, ali spremni smo boriti se godinu, dvije, tri – koliko god bude potrebno", navodno je rekao tijekom tih razgovora. "Borili smo se protiv Švedske 21 godinu. Koliko dugo ste se vi spremni boriti?", dodao je.

Ta je retorika produbila skepticizam u Kijevu vezan za spremnost Moskve na kompromis i ponovno se pojavila u procjenama trenutačne runde pregovora. Njegovo imenovanje neposredno prije Ženeve pojačalo je percepciju u Kijevu da Moskva namjerava braniti svoje maksimalističke pozicije, a ne istraživati nove kompromise.

– Koliko ja razumijem, kad god on predvodi delegaciju, to je znak da Rusija želi predstaviti više političko-ideološku liniju i govoriti o globalnom pozicioniranju moći i kako možemo osigurati da se Rusija poštuje na međunarodnoj sceni te da se civilizacijski izbori i političke i ideološke vrijednosti za koje se Rusija zalaže prihvate i poštuju – rekla je Maria Falina, docentica na odsjeku za povijest i povijest umjetnosti Sveučilišta u Utrechtu, specijalizirana za modernu i suvremenu istočnu Europu.

– A kada delegaciju predvodi netko iz vojske ili tajnih službi, onda je to više tehnička rasprava o teritoriju, zemljištu, mirovnim jamstvima, sigurnosti i tako dalje. Dakle, mislim da se zapravo radi o tome kakvu poruku Kremlj želi poslati i što očekuju od svake nove runde razgovora – i puno toga ima veze s onim što se događa na prvoj crti bojišnice – dodala je Falina.

– Za Medinskog i za druge koji promiču, da tako kažemo, Putinovu viziju politike u Rusiji (iako to nije samo njegova vizija, nego kolektivni pothvat), Rusija postoji u vrlo snažnoj opoziciji prema kolektivnom Zapadu. I taj kolektivni Zapad utjelovljenje je liberalno-demokratskih vrijednosti nakon Drugog svjetskog rata. Rusija predstavlja alternativu, i to je civilizacijska i ideološka alternativa ovom liberalnom svjetskom poretku i liberalnim političkim vrijednostima. A Medinski je glasnogovornik ovog ideološkog paketa – zaključila je Falina.