Poljaci masovno kupuju puške. U rukama građana je preko milijun registriranog vatrenog oružja

Poljska je 2025. godine izdala rekordnih 50.700 dozvola za oružje, čime je ukupan broj registriranog civilnog vatrenog oružja prvi put premašio milijun, prema policijskoj statistici. Broj aktivnih dozvola dosegao je 411.769 do kraja prošle godine, što je preko dvostruko više od 192.819 registriranih u 2015. Broj oružja u rukama civila popeo se na 1.037.778, što je povećanje od više od 107.000 u odnosu na 2024. godinu. Dozvole za kolekcionare činile su najviše zahtjeva u 2025. godini, a bilo ih je 21.071. Sportske dozvole bile su na drugom mjestu sa 17.601, a slijede ih 7.254 dozvole za osobnu zaštitu. Porast vlasništva započeo je 2022. godine, kada je izdano 37.402 novih dozvola u usporedbi s 19.939 prethodne godine. Poljske streljane zabilježile su nagli porast posjetitelja u tjednima nakon potpune ruske invazije na Ukrajinu u veljači te godine.

Unatoč porastu, Poljska ima otprilike 2,5 komada vatrenog oružja na 100 stanovnika, što je najniža stopa u EU, prema podacima iz Istraživanja o lakom oružju iz 2017., piše Euronews. Finska prednjači u bloku s 32,4 komada oružja na 100 ljudi, a slijede Austrija s 30 i Cipar s 29,1. Dariusz Loranty, bivši nadzornik varšavske policije koji je radio na slučajevima kriminalnog terorizma i ubojstava, rekao je da trenutni sustav previše ovlasti koncentrira u jednoj agenciji. "Trenutni sustav dodjeljivanja oružja krši sveti princip podjele vlasti", rekao je Loranty. Policija "provjerava, zatim donosi odluku i sama donosi zakone prema važećem zakonu".

Predložio je prijenos formalne ovlasti donošenja odluka s policije na civilnu upravu, pri čemu bi guverneri izdavali dozvole putem administrativnih postupaka koji uključuju i doprinos policije i sudjelovanje građana. Administrativne odluke bi se zatim mogle osporiti na sudu. Loranty je rekao da posjedovanje oružja temeljno mijenja ponašanje, prvenstveno kroz povećanu odgovornost. Poljski zakon strogo zabranjuje nošenje ili posjedovanje oružja pod utjecajem alkohola. "Kad netko ima pištolj, neće piti votku", rekao je. "Naravno, postoji drugačiji osjećaj odgovornosti".

Loranty je također pozvao na rigoroznije psihijatrijske procjene, rekavši da bi svima koji pokazuju simptome depresije trebalo zabraniti posjedovanje oružja. Ispiti ne bi trebali biti površni, zahtijevajući od psihijatara da procjenjuju kandidate barem dva puta u različitim situacijama, rekao je. Uvriježeno mišljenje da se Poljaci naoružavaju zbog straha od sukoba s Rusijom ne odražava stvarnost, prema Lorantyju. "Ovo je takva zabluda. Vrlo mali udio ljudi misli tako", rekao je. "Zapravo, razlog je taj što se ljudi boje porasta kriminala u širem smislu". Kao posebnu zabrinutost istaknuo je gruzijske kriminalne skupine, rekavši da je vjerojatnije da će napadati poljske građane nego ukrajinske.

Poljska 2050, centristička stranka u vladajućoj koaliciji, podnijela je u listopadu 2025. nacrt zakona kojim se zahtijevaju obvezni redoviti liječnički i psihološki pregledi za sve nositelje dozvola za oružje, uključujući lovce. Prema prijedlogu, osobe do 70 godina starosti predavale bi potvrde svakih pet godina kako bi održale važeće dozvole, dok bi one starije od 70 godina to činile svake dvije godine. Kolekcionari i restauratori čije oružje ne predstavlja izravnu prijetnju bili bi izuzeti. Lovačka zajednica usprotivila se mjeri, a prethodna slična inicijativa koja se odnosila samo na lovce odbijena je od strane parlamenta u prvom čitanju. Javna rasprava o nacrtu ostaje otvorena, omogućujući svakom građaninu da iznese svoje mišljenje.

SAD ima otprilike 120 komada vatrenog oružja na 100 stanovnika, što ga čini sedam do osam puta dostupnijim nego u Europskoj uniji. Pravo na posjedovanje oružja ugrađeno je u Drugi amandman Ustava SAD-a, koji je pridonio relativno liberalnim zakonima o oružju u mnogim državama. Propisi EU-a općenito su restriktivniji i značajno se razlikuju među državama članicama. Stope ubojstava vatrenim oružjem u SAD-u znatno su više od prosjeka EU-a, a neke europske zemlje bilježe stope desetke puta niže od onih u SAD-u.