Jeziv prizor u potoku: Djeca u vodi pronašla beživotno tijelo žene, pokrenuta istraga

U njemačkom okrugu Ortenau dogodio se potresan slučaj. Dvoje djece je u utorak poslijepodne u potoku pronašlo beživotno tijelo žene. Sve se odvilo u mjestu Oberharmersbach u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg. Prema policijskom izvješću, tijelo je oko 16 sati uočeno u potoku Waldhäuser Bach. Djeca su odmah obavijestila članove obitelji, a oni su potom pozvali hitne službe. Na teren su ubrzo stigli vatrogasci, policija i hitna pomoć, no iz vode su mogli izvući samo beživotno tijelo žene, piše Fenix. "U ruksaku koji je imala sa sobom pronađeni su osobni dokumenti 61-godišnje žene, koji se mogu povezati s pronađenim tijelom", naveli su policijski službenici.

Kriminalistička policija zajedno s forenzičarima započela je istragu kako bi se utvrdio uzrok smrti. Prema dosadašnjim informacijama, nema naznaka na umiješanost treće osobe ili kazneno djelo. Kako bi se razjasnile sve okolnosti, policija poziva svjedoke koji su na području potoka Waldhäuser Bach primijetili bilo što sumnjivo, da to odmah prijave.