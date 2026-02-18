Zalužni za propalu protuofenzivu krivi Zelenskog: ‘Politički vrh nije osigurao potrebne resurse'

Valerij Zalužni, ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu i bivši vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine, ustvrdio je da plan ukrajinske protuofenzive iz 2023. godine nije proveden na način kako je bio zamišljen jer politički vrh nije osigurao potrebne resurse. U intervjuu za Associated Press poručio je kako operacija, pripremana u suradnji s NATO partnerima, nije dobila logističku i kadrovsku potporu nužnu za postizanje ključnih ciljeva, javlja Ukrajinska pravda.

Prema njegovim riječima, izvorni plan predviđao je koncentraciju snaga u udarni pravac, 'jednu šaku', s ciljem oslobađanja dijela Zaporiške oblasti, gdje se nalazi i nuklearna elektrana Zaporižja, a potom prodor prema Azovskom moru. Takav bi manevar, ističe, presjekao kopneni koridor kojim ruske snage opskrbljuju privremeno okupirani Krim, čime bi Moskva bila dovedena u znatno nepovoljniji strateški položaj.

Zalužni naglašava da je za uspjeh bila presudna koncentracija snaga i element taktičkog iznenađenja. Umjesto toga, tvrdi, ukrajinske postrojbe raspoređene su duž široke linije bojišnice, čime je oslabljena udarna moć i izgubljena mogućnost odlučujućeg proboja. Dva zapadna obrambena dužnosnika, koji su za Associated Press govorili pod uvjetom anonimnosti, potvrdila su da je tijekom provedbe operacije došlo do odstupanja od prvotnog plana.

U ranijem tekstu objavljenom u rujnu 2025. za ukrajinski portal Dzerkalo Tyzhnia, Zalužni je naveo kako je protuofenziva zapela zbog 'nedostatka sredstava i ljudstva' potrebnih za ostvarenje nadmoći na ključnom sektoru proboja te za održavanje pokretnih pričuva. Ocijenio je i da su se borbe još od jeseni 2022. pretvorile u iscrpljujući pozicijski rat, u kojem su obje strane zaglavljene u svojevrsnom zastoju.

Kao primjer operacije koja nije polučila očekivani učinak naveo je napad na rusku Kursku oblast, za koji smatra da nije donio operativnu prednost ukrajinskoj vojsci. S druge strane, predsjednik Volodimir Zelenski još je 2024. izjavio da su planovi za jesensku protuofenzivu 2023. godine 'bili na stolu u Kremlju i prije nego što je operacija uopće započela', sugerirajući da je element iznenađenja bio kompromitiran. Izjave bivšeg zapovjednika ponovno su otvorile pitanje političko-vojne koordinacije u Kijevu, te odgovornosti za ishod jedne od ključnih operacija u dosadašnjem tijeku rata.