TRESLO 4,4

Jak potres pogodio BiH

Večernji.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
17.02.2026.
u 17:59

Prvo lagano krenulo, a onda jači udar, javalju čitatelji. Kažu kako se osjetio jače od procijenjenih 4,4

* treslo se iza 17:30 kod Livna
* osjetilo se i na splitskom području

17:47 EMSC je jačinu korigirao na 4,4. Vecernji.ba javlja kako za sada nema potvrđenih informacija o eventualnoj šteti.

17:34 Jak potres osjetio se oko 17:30 na području Splita, javljaju nam čitatatelji. "Prvo lagano krenulo, a onda jači udar", govore. EMSC javlja kako je epicentar bio u BiH, devet kilometara od Livna, na deset kilometara dubine. Prvo su objavili kako mu jačina bila 4,1, a onda je EMSC povisio na 4,6. Čitatelji kažu kako je udar bio baš jak te da se osjetio jače od prvotnih procjena. "Sve se treslo na osmom katu", jedan je od komentara.

Livno BiH potres

Komentara 1

Crorašar
17:57 17.02.2026.

Jeap. Prvo je pokuca pa onda upa.

