VIDEO Stravični prizori u Italiji: Ogromna lavina krenula niz planinu, a skijaši samo promatrali. U sekundi nastao kaos

Ogromna lavina pogodila je područje Val Veny u blizini talijanskog skijališta Courmayeur, zahvativši desetke skijaša koji su se nalazili u podnožju planine. Dramatični trenuci zabilježeni su u utorak kada je ogromna masa snijega i leda krenula niz strmu padinu u blizini žičare Zerotta, piše Daily Mail. U snimci podijeljenoj na društvenim mrežama vidi se kako skijaši stoje pokraj žičare, gledajući prema planini s mješavinom straha i uzbuđenja dok snježna lavina nezaustavljivo grabi sve pred sobom, preplavljujući red visokih borova.

Promatrači su u početku bili fascinirani silinom snježnog pljuska, ali kada ih je lavina dosegla, oduševljenje se brzo pretvorilo u paniku. Deseci skijaša, među kojima su bila i mala djeca, pokušali su u posljednji tren pobjeći, no prekrio ih je gust oblak snijega. Trenutačno nije poznato ima li ozlijeđenih. Kako navode snowbrains, riječ je o prirodnoj lavini, a jučer je u tom dijelu Italije zabilježen visok stupanj opasnosti od lavina, 4 od 5, dok je prošlog tjedna u mnogim dijelovima Alpa opasnost bila izuzetno visoka. Ova lavina dogodila se samo nekoliko dana nakon što su u sličnom incidentu u istom resortu poginula dva skijaša, podsjećaju lokalni izvori.