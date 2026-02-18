Hoće li skandali srušiti Viktora Orbana? Prvi se odnosi na nasilje i seksualno zlostavljanje maloljetnika

Mađarskoj nisu strane iznimno oštre izborne kampanje. Viktor Orbán već desetljećima, bilo da je na vlasti ili u oporbi, primjenjuje isti obrazac: mjesecima prije izbora vodi kampanje u kojima poručuje da je opstanak mađarske nacije doveden u pitanje.

U tim kampanjama sebe predstavlja kao jedinog koji može spasiti Mađarsku i njezin narod od zla i prijetnji neprijatelja države, piše Deutsche Welle. Mađarska bi 12. travnja trebala izabrati novi parlament, a ovoga puta kampanja je žešća nego ikada prije.

Orbán, njegova vlada i stranka Fides nemaju nikakav problem da novcem poreznih obveznika "oblijepe“ zemlju tisućama antiukrajinskih plakata, organiziraju "nacionalnu peticiju“ protiv Europske unije i Ukrajine te preplave društvene mreže lažnim videosnimkama – generiranima umjetnom inteligencijom – o oporbi. Sve te snimke imaju nešto zajedničko: šire besmislice i izmišljotine. Premijer i njegov tim u biti tvrde da će, ako Orbán izgubi izbore, zemlju pogoditi rat, mobilizacija na ukrajinskom bojištu, kao i porobljavanje i masovno osiromašenje zbog povećanja poreza iz Bruxellesa.

S obzirom na tako ekstremnu kampanju, Gábor Török – inače prilično suzdržan politički analitičar – već govori o „propadanju i slomu“ političke kulture. Uzrok ovog političkog sunovrata jest realna mogućnost da Orbán prvi put od 2010. izgubi vlast. Građani su, općenito gledano, umorni od onoga što vide kao korumpiran, arogantan i autokratski sustav Viktora Orbána. Već mjesecima Péter Magyar i njegova oporbena stranka Tisa jasno i uvjerljivo vode u anketama.

Istodobno se premijer i njegova vlada suočavaju s posljedicama niza vlastitih javnih skandala, koji bi se mogli svesti pod „laži i dvostruke standarde“. Prvi od tih skandala odnosi se na nasilje i seksualno zlostavljanje maloljetnika u jednoj ustanovi za maloljetne prijestupnike u Budimpešti. Novi detalji izlaze na vidjelo već mjesecima.

Ta ustanova, koja je praktički bila brutalan zatvor za mlade delinkvente, u međuvremenu je zatvorena. U javnost su procurile videosnimke koje prikazuju šokantno nasilje osoblja nad štićenicima. Predstavnici vlasti navodno su već dugo znali za uvjete u toj ustanovi, ali nisu reagirali – iako je "zaštita djece“ i obitelji, uz naglašenu homofobnu retoriku, jedna od glavnih tema Orbánove vlade.

Vlada se često predstavlja kao zaštitnik mađarske djece od „LGBTQ+ propagande iz Bruxellesa“ i navodnih zloupotreba koje bi ona mogla uzrokovati. Orbán i pojedini članovi njegove vlade i stranke prije nekoliko tjedana čak su sugerirali da su same žrtve djelomično odgovorne, ističući da je riječ o prijestupnicima. Time su, kako su mnogi protumačili, praktički poručili da se građanska i ljudska prava mogu oduzimati po volji. To je izazvalo još snažniji otpor u dijelu mađarskog društva. Ignoriranje zdravstvenih rizika u tvornici baterija. Mađarsku su nedavno potresla i otkrića o ekološkim i zdravstvenim rizicima u Samsungovoj tvornici baterija u mjestu Göd, sjeverno od Budimpešte. Prema istraživanju mađarskog portala Telex.hu, radnici su godinama bili izloženi otrovnim česticama teških metala, a ta je prašina dospijevala u zrak, tlo i podzemne vode.

Dokumenti pokazuju da su vrijednosti u nekim slučajevima bile i do 500 puta veće od dopuštenih. Navodno je i mađarska vlada bila upoznata s time. Tvrdi se da je čak i domaća obavještajna služba upozorila vlast na katastrofalnu situaciju. Ipak, prema navodima, ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó spriječio je zatvaranje postrojenja.Postoje i tvrdnje da je, kada je istraživački portal Átlátszó.hu početkom 2024. prvi pisao o tom slučaju, vlada razmatrala kako ušutkati taj medij.

Ova je priča posebno važna jer Orbánova vlada godinama snažno potiče razvoj proizvodnje baterija u Mađarskoj i vidi je kao stup gospodarske i tehnološke politike zemlje. U tu svrhu dovedeni su kineski i južnokorejski investitori. Unatoč brojnim lokalnim prosvjedima, sudskim sporovima i upozorenjima stručnjaka, vlada je ustrajno nastavila s planovima. Tu je i priča o navodnoj eksplicitnoj snimci oporbenog lidera Pétera Magyara, koja danima drži mađarsku javnost u neizvjesnosti.

Prije nekoliko dana na misterioznoj internetskoj stranici – nazvanoj po, ali ne i povezanoj sa zamjenikom čelnika Tise Márkom Radnaijem – pojavila se crno-bijela fotografija neurednog kreveta u spavaćoj sobi, snimljena iz kuta koji podsjeća na nadzornu kameru. Nakon višednevnih nagađanja, Magyar je 12. veljače objavio video na Facebooku u kojem je rekao da je 3. kolovoza 2024. u toj sobi imao "sporazumni seksualni odnos“ s bivšom partnericom. Dodao je da su se u stanu na stolu nalazila i opojna sredstva, ali da ih on nije konzumirao.

U početku je optužio spomenutu ženu da ga je snimila u ime Orbánove vlade i Fidesa te cijelu aferu nazvao "kampanjom u ruskom stilu“, s ciljem skretanja pozornosti s "tvornice smrti“ u Gödu. Ubrzo potom njegova bivša partnerica izjavila je mađarskim medijima da nije znala o čemu je riječ i predložila Magyru da, ako takva snimka bude objavljena, zajedno podnesu tužbu. Fides više nije dominantan. Dosad ni Orbán ni bilo koji drugi član vlade ili Fidesa nisu dali konkretne izjave o tome je li objava seksualne snimke Pétera Magyara bila planirana. Međutim, time što je otvoreno progovorio o toj temi, Magyar je vlast stavio u defenzivu i neizravno sugerirao da je vlada, iz straha od gubitka vlasti, spremna posegnuti za primitivnim metodama poput objave seksualne snimke kako bi skrenula pozornost s drugih skandala.

U razgovoru za DW politički analitičar Dániel Mikecz ocijenio je da ovi skandali sve više pojačavaju pritisak na Orbánovu vladu. "Prije nego što se jedan skandal smiri, već dolazi novi“, rekao je i dodao: "Fides je ranije govorio da mora dominirati i pobjeđivati svakoga dana. Sada vidimo da svakodnevno mora na nešto reagirati. O dominaciji više nema govora.“