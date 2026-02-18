Oštra reakcija albanske zajednice u Hrvatskoj zbog Kosova: evo na što upozoravaju Haag

Kosovo se ponovno našlo u središtu regionalne i međunarodne pozornosti nakon dramatičnog zahtjeva Specijaliziranog tužiteljstva u Haagu, koje je u završnici sudskog postupka zatražilo ukupno 180 godina zatvora za četvoricu bivših čelnika Glavnog stožera Oslobodilačke vojske Kosova – Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi i Rexhep Selimi. Svakom od njih prijeti po 45 godina zatvora.

Optužbe se odnose na navodnu potpunu kontrolu nad sustavom pritvora, donošenje odluka o sudbini zatočenika te kolektivnu odgovornost za teške zločine. Tužiteljstvo tvrdi da su zločini bili dio sustavnog djelovanja s ciljem preuzimanja potpune kontrole nad Kosovom, pozivajući se na svjedočenja obitelji nestalih, navode o mučenjima, ubojstvima i pokušajima manipulacije dokazima. Ovaj zahtjev izazvao je snažne političke i društvene reakcije u Prištini i šire, produbljujući podjele oko interpretacije rata i pitanja međunarodne pravde.

Uslijed tih događaja, predstavnici albanskih zajednica i organizacija u Republici Hrvatskoj uputili su oštro pismo europskim institucijama, tražeći institucionalnu raspravu o pravnim i međunarodnopravnim implikacijama postupaka koji se vode pred Specijaliziranim vijećima Kosova u Haagu. U pismu naglašavaju kako ne dovode u pitanje potrebu procesuiranja svih ratnih zločina u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom, ali ističu da je nužno osigurati dosljednu i nepristranu primjenu međunarodnih pravnih standarda, uključujući presumpciju nevinosti, razmjernost mjera, jednakost procesnih prava obrane i tužiteljstva te pravo na pravično suđenje u razumnom roku. Posebno upozoravaju na dugotrajnost postupaka i mjere lišenja slobode bez pravomoćne presude, smatrajući da takve okolnosti zahtijevaju strogu kontrolu nužnosti i razmjernosti.

„Europska unija temelji se na vladavini prava i jednakosti pred zakonom. Upravo zato smatramo da je ključno otvoriti institucionalnu raspravu o procesnim jamstvima i razmjernosti mjera u ovim predmetima, kako bi se očuvala vjerodostojnost međunarodnog pravosuđa i povjerenje u europske vrijednosti“, poručila je Ermina Lekaj Prljaskaj, bivša saborska zastupnica i članica predsjedništva Zajednice Albanaca Primorsko-goranske županije.

U svom obraćanju pozivaju na pokretanje rasprave u nadležnim odborima Europskog parlamenta, izradu izvješća o procesnim jamstvima i razmjernosti mjera te poticanje institucionalnog dijaloga radi osiguravanja pune transparentnosti i nepristranosti postupaka. Upozoravaju da svaka percepcija selektivne ili neujednačene primjene prava može imati dugoročne posljedice na stabilnost jugoistočne Europe, ali i na povjerenje u međunarodne pravosudne institucije. Slučaj koji se vodi u Haagu tako nadilazi sudnicu i prerasta u šire političko i diplomatsko pitanje koje će, bez obzira na konačnu presudu, imati trajan utjecaj na odnose u regiji i percepciju kosovske borbe za neovisnost.